彰化溪州鄉長夫婿遺愛故鄉 繼續服務看得見

「人生只此一次，生命只有一場；能活著，便是榮幸，還活著，就是贏家。」彰化縣溪州鄉長江淑芬今天送別丈夫劉福助，把收到的奠儀連同家屬捐款，買一輛6立方公尺容量小型清潔車送給溪州鄉公所，用具體行動讓劉福助遺愛溪州。

63歲江淑芬和家屬今天舉行劉福助的告別式，她在個人臉書寫下「人世間每一次的相遇，終究是下一場的別離，就像天上的雲聚了又散、散了又聚，『緣生緣滅』聚散無常…陪伴是因為還債，離開是因為還清。2/17親愛的福助老公您的畢業典禮、我跟孩子用心為您辦理！」道盡她的哀戚與不捨。

今天數以百計各界來賓、鄉民參加劉福助的告別式，江淑芬感謝大家送劉福助的人生最後一程，她要劉福助在天上祈求菩薩保佑大家「心想事成、身體健康。」接著代表劉福助和家屬捐贈價值380萬元小型清潔車，江淑芬承諾繼續為民服務、照顧家庭、輔導孩子。因溪州鄉本來只有一輛小型清潔車，今天增添生力軍。

地方人士指出，江淑芬與劉福助結褵約40年，感情彌篤，半年前劉福助出現容易氣喘、低血壓的症狀，經確診心臟半膜鈣化，過完年後醫師安排住院檢查，如果身體狀況許可，預定2月下旬開刀，未料住院第三天（2月8日）江淑芬離開單人病房外出買餐點不到10分鐘，返回已見到劉福助斜躺在病床上，緊急呼叫醫護趕到急救但回天乏術，享壽66歲。