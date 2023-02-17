馳援土耳其後體檢 中市搜救犬Melody患眼疾、腿腿顯疲態

台中市搜救犬「Melody」和「腿腿」加入台灣搜救隊隊伍，遠赴土耳其馳援日前返台，今天全身體檢，Melody的眼睛發炎，看診後無礙，腿腿則顯露疲憊，食慾、身體狀況正常。

土耳其、敘利亞強震，台中市2隻搜救犬「Melody」和「腿腿」加入台灣搜救隊隊伍，進行跨國任務，遠赴土耳其馳援，已於日前返台，台中市消防局帶著搜救犬隊到國立中興大學浪浪樂活醫療室全面健檢，守護「毛英雄」的健康。

台中GoGo-狗狗-台中搜救犬臉書今天發文，Melody因為救災環境因素，導致眼睛發炎，在專屬獸醫看診後已無大礙，而腿腿除顯得有點疲倦外，食物、身體狀況一切正常。

動保處表示，為了讓搜救犬們保持最佳健康狀態，動保處媒合國立中興大學社會責任實踐計畫「浪愛齊步走」團隊獸醫師提供醫療保健診療，每半年一次替犬隻全身健康檢查，提供專屬醫療保健照護，維持搜救犬在最好的身心狀態面對任務挑戰。