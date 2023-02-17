大村4萬鄉民傷害保險 業者賠本無意承保流標3次

中央社／ 彰化縣17日電

彰化大村鄉公所為4萬名鄉民辦理傷害保險，死亡可理賠100萬元，但承保業者109年、110年分別賠本400多萬元、700多萬元，111年也可能賠本，因此無意續約，公所已流標3次。

正新輪胎設在大村鄉，創辦人羅結的妻子、羅結先後去世後，鄉公所陸續收入約新台幣26億元遺產稅，鄉公所用於開辦鄉民意外險、加碼育兒津貼、發放振興經濟關懷禮金等社會福利，不過鄉民團體傷害保險由於無業者有意願承攬，保險履約期限於民國112年2月16日24時止。

根據大村鄉公所網站公告，為續辦鄉民意外團險，去年11月10日起辦理招標，截至今年2月15日已流標3次，經查保險公司因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及契約保險條件影響，各保險業者皆無意願承攬大村鄉的鄉民保險案，原承攬廠商兆豐產物保險公司也無意願依原契約展延期限，因此112年2月16日24時起終止。

大村鄉公所主任祕書陳東松今天接受媒體聯訪表示，自104年開辦鄉民團體傷害保險至今約7年，去年著手招標今年標案，但截至2月已流標3次，無保險公司有意願投標，由於109年、110年業者理賠支出超過得標所得，造成承保意願低落，但為保障鄉民權益，原保費預算1600萬元將增加至2000萬元，持續辦理上網招標作業。

根據彰化縣政府民政處統計資料，112年1月大村鄉人口4萬459人；根據大村鄉公所統計，鄉民團體傷害保險109年決標金額663萬4098元，理賠給付1082萬5000元，其中失能9件給付257萬5000元、死亡17件給付金額達825萬元；110年決標金額1268萬2436元，給付2025萬元，其中失能5件給付325萬元、死亡17件給付1700萬元。

鄉公所指出，去年決標金額1289萬4664元，已理賠給付10案共1000萬元，另7案審核中，業者擔憂連續3年賠本，無意願展延合約期限；團體傷害保險主要理賠車禍、意外跌倒等，以109年理賠26件、110年共22件對比全鄉約4萬人口，公所人員認為並無特別異常。

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