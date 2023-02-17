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彰化國中小放學後開放運動嗎？縣長：尊重各校

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
各學校已撤下謝絕社區人士進入校園運動的公告，剩下學校工程等工作人員要進入校園的防疫相關規定。記者簡慧珍／攝影
各學校已撤下謝絕社區人士進入校園運動的公告，剩下學校工程等工作人員要進入校園的防疫相關規定。記者簡慧珍／攝影

隨著室內戴口罩防疫措施即將放寬，彰化縣不少民眾期待已經對外封閉長達近兩年的國中小學運動場夜間重新開放，否則新冠疫情期間很多人沒適當場所運動，長者體能退化不利健康，縣長王惠美今天表明尊重各校的意見。

一名陳姓縣民說，疫情嚴峻期間，民眾不願到室內運動場館，最合適的室外運動場所非學校操場莫屬，各校擔心外界人士複雜，可能帶病毒進校園傳給學生，以防疫為由謝絕校外人士進入學校使用運動場。

陳姓縣民指出，學生每天放學回家跟家人相處或外出也會接觸外界人士，社區民眾雖認為學校封閉運動場理由牽強，但防疫大帽子壓下來，誰都不敢扛責任，現在中央即將放寬室內戴口罩措施，更別說是室外，希望縣政府能通知國中小學放學後開放戶外運動場供社區民眾運動。

王惠美今天中午在崙雅國小了解中央廚房供餐情形時，提到民眾期待學校放學後開放校園供社區人士運動一事，她說，每個學校的狀況不一，縣政府授權縣立學校自主決定，每個學校都有防疫委員會，可召開會議討論視學校環境等狀況評估是否對外開放運動場，縣政府原則上尊重學校的意見。

運動 疫情 口罩

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