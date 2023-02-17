潭子區2要道打通接北屯區 力拚明年8月完工

台中市潭子區頭家東里中興路、大成街過去受柳川排水分隔，短短45公尺，潭子居民卻要繞道上百公尺的「瓶頸河段」，到北屯大坑風景區、賣場。立委楊瓊瓔今邀集相關單位會勘，拍定2條道路總經費約1億500萬元，預計年底動工、2024年8月完工，讓往來潭子、北屯區更加便利。

今早，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、黃健豪邀集台中市建設局、水利署第三河川局現勘。

潭子區頭家東里里長劉進福指出，縣市合併超過12年，對面隔著柳川排水就是北屯區新增聯外道路敦富九街及敦富八街，卻無法銜接潭子區的中興路、大成街，短短45公尺地方爭取多年，希望市府加快腳。

潭子區公所陳明輝課長說，柳川排水東岸敦富九街、敦富八街屬於北屯捷運機廠區段徵收區的道路系統，若能儘快打通接上頭家東里的中興路、大成街，能有效紓解當地交通問題，提供居民方便進出北屯的替代道路。

建設局長陳大田說明，敦富九街銜接潭子中興路，總長約40公尺，寬12公尺，工程經費5276萬元；敦富八街銜接潭子大成路，總長約45公尺，寬10公尺，工程經費5227萬元，二條道路打通經費約1億500萬元，預計今年年底動工、2024年8月底前完工。

楊瓊瓔談到，目前北屯敦富九街、敦富八街及潭子中興路、大成街「瓶頸河段」也將新建橋樑貫穿柳川排水，打通後銜接起北屯及潭子，緩解頭家東里中興路、大成街交通壅塞問題。