伸港蒜頭紅到宵小覬覦 警方啟動護農專案加強巡邏
彰化縣伸港鄉出產的紅蒜頭以辛辣聞名，相當受到市場歡迎，往往在田間就被搶購，伸港蒜頭目前已進入採收期，為防止宵小偷拔，警方啟動護農專案，員警在夜間加強巡邏，避免農民損失。
據伸港鄉公所農課統計，伸港鄉的蒜頭種植面積約34公頃，平均每公頃可生產6000公斤，由於蒜頭從栽種到採收約需半年，很多蒜農改種期程較短的洋蔥。縣議員賴清美也說，伸港蒜農70歲以上占了三分之一，體力較無法負荷，蒜頭種植面積因此有逐年遞減趨勢，因此伸港蒜頭越來越搶手。
縣議員賴清美今天到田間關心蒜頭收成情形，她說，伸港因為氣候與地形的關係，生產的蒜頭是紅色的，油脂夠，吃起來又香又辣，十分夠味，在市場很受歡迎， 一到產季，許多販仔或老饕都會特地到田間搶購。不過，蒜農告訴賴清美，今年因日夜溫差大，比起去年收成較差，產地價每台斤約80元。
曾家村長曾添進說，由於伸港蒜頭遠近馳名，在10多天的蒜頭採收期，過去常有被盜採情形，因此希望警方加強田間巡邏，避免蒜農蒙受損失，
和美警分局伸港分駐所所長陳國銘說，由於蒜田多位在台61線沿線等偏僻地區，在收成期間，過去曾即發生偷採案件，因此近年來，警方在收成期間都會啟動護農專案，與農民組成社群群組，隨時通報異常狀況，並在附近設置巡邏箱，尤其特別針對深夜，加強巡視。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言