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陳宗彥遭爆喝花酒、涉貪…檢察官想查辦卻沒下文 法務部說話了

VVV勝利車牌 台中區監理所2月20日開放網路競標

中央社／ 台中17日電

不少民眾買車時都會挑選車牌號碼，希望可以增加好運，台中區監理所今天表示，20日將在監理服務網開放自用小客貨車，27副新春勝利「VVV」新式號牌網路競標。

許多民眾買車時，也會挑選車牌，希望幸運號碼可以帶來好運，讓未來行車一切平安。台中區監理所今天發布新聞稿指出，20日上午10時至22日上午10時，在監理服務網開放自用小客貨車「VVV」新式號牌網路競標活動。

此次推出新春勝利車牌有，VVV-3355、VVV-0283、VVV-0535、VVV-0536、VVV-0552、VVV-0553、VVV-0558、VVV-0563及VVV-0712至VVV-0732，一共27副。

台中區監理所指出，每號皆精選、副副皆勝利，其中包括「超級勝利+久久吉利」號牌，VVV-3355「勝利年年有」、VVV-0718「勝利錢發發」、VVV-0725「勝利讓錢愛我」。

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