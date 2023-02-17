南投縣長特助用政治獻金當薪資 林儒彬反批：綠顛倒是非

民進黨副秘書長黃建嘉今天抨擊，前南投縣長林明溱兒子擔任縣長特助，自稱不支薪，事實上林明溱卻用政治獻金給兒子每月8萬月薪。林儒彬說，8萬元是縣長選舉時擔任競選幹部的人事費用，依法向監察院申報，民進黨卻說成是縣長特助費用，顛倒是非相當可惡。

南投縣第二選區立委補選選情激烈，國民黨候選人林明溱、民進黨候選人蔡培慧隔空交火。前促轉會副研究員吳佩蓉指控，林明溱在2018年申報的政治獻金人事費支用時，兒子林儒彬居然月領8萬元。黃建嘉說，林儒彬說自己是「無給薪」縣長特助，卻是拿人民給爸爸的政治獻金來過好日子。「官做縣府的，錢拿人民的」，占盡便宜，證明了林家真的把南投當殖民地。

黃建嘉認為，縣府高官的薪水本來就應該提供社會檢驗，林儒彬的財產卻是「不能說的秘密」，是不是有什麼問題？

林儒彬表示，縣長選舉時，他負責文宣和各鄉鎮競選團隊聯絡，每天從早忙到晚，因此，有支領競選幕僚人事費用，依照工作任務繁重月薪8萬元，事後且選後也依法向監察院申報人事支出，均合乎規定，且支薪只在競選期間，最多僅6個月。

至於他擔任縣長特助，確實沒有支領縣府人事費用，民進黨明知道這是兩件事，卻故意混為一談，意圖誤導縣民，為了選舉可以這樣顛倒是非嗎？