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感謝土耳其 彰化清聖宮善德會募出吉祥數字提前喊卡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
社頭鄉清聖宮善德會發起賑濟土耳其震災，今天捐出善款。記者簡慧珍／攝影
社頭鄉清聖宮善德會發起賑濟土耳其震災，今天捐出善款。記者簡慧珍／攝影

土耳其南部與敘利亞接壤的地區，本月6日發生芮氏7.8級地震，造成慘重災情，社頭鄉清聖宮善德會發動募款，不到4天湧進168萬元善款，熱心出乎意外之外，善德會感受台灣最美的風景是人，今天捐出善款將交給政府轉捐土耳其，協助災民重建家園。

社頭鄉清聖宮主祀玄天上帝，神威顯赫，信眾得到庇護，有的主動出任清聖宮管理委員會幹部，有的出任清聖宮善德會幹部，每年清聖宮舉辦法會後，都會關懷並捐助弱勢學生和民眾，有錢出錢、有力出力推動社會公益。今天善德會捐助土耳其儀式，在清聖宮玄天上帝面前完成，神聖又充滿溫馨。

清聖宮善德會會長周忠壽說，1999年台灣發生九二一大地震，災情慘重，造成數千人死亡，當時土耳其搜救人員到彰化縣員林救災，這次土耳其遇到災害是台灣921的數倍，台灣曾受他們幫助，台灣應該回報。

周忠壽又說，善德會成員都是玄天上帝的信徒，信眾看到土耳其強震震毀很多人房屋，人民流離失所，無家可歸，感同身受，發起募款不僅會員響應，清聖宮玄天上帝的信徒也踴躍捐款，短短4天募到168萬元，已達預期目標就趕快截止，不過這筆款項對賑災如杯水車薪，善德會期待國人持續關懷土耳其，協助他們早日重建家園。

土耳其 地震 社頭鄉

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