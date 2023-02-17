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室內口罩令2月20日解禁 中捷：進車站及搭乘捷運仍須戴口罩

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
室內戴口罩政策自2月20日起放寬，不過在醫療照護機構、公共運輸及特定運具及場站仍須全程戴口罩，圖／台中捷運公司提供
室內戴口罩政策自2月20日起放寬，不過在醫療照護機構、公共運輸及特定運具及場站仍須全程戴口罩，圖／台中捷運公司提供

室內戴口罩政策自2月20日起放寬，台中捷運公司表示，根據中央流行疫情指揮中心【中央流行疫情指揮中心】2020年初新冠肺炎疫情爆發，1月20日衛福部因應疫情變化，報請行政院核准成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並以三級開設，隨即在1月23日提升為二級開設，2月27日再提升至最高等級一級開設。 指揮中心一級開設的組織架構，包括以「情報、作戰、後勤」三大範疇，下設10個執行分組進行各項防疫作為，並成立專家諮詢小組，邀集專家學者研議醫療及防疫專業技術面建議。另設立研發組，以助防疫科技研發工作與一線防疫作為密切配合，使研發量能擴展至產業界，加速相關產品開發。(CDC)規定，在醫療照護機構、公共運輸及特定運具及場站仍須全程戴口罩，提醒旅客進入捷運車站前請先戴上口罩，配合防疫規定，共同維護彼此健康。

中捷公司表示，室內口罩政策雖解禁，但進入捷運車站及搭乘捷運仍須全程戴口罩，旅客進入捷運站出入口或由捷運站地下汽機車停車場進入車站前，請記得先戴上口罩。進入捷運站後，在付費區外飲食、拍照得免戴口罩；另外，捷運車廂內禁止飲食，只有拍照時可暫時拿下口罩。

中捷公司提醒，民眾在捷運站附設停車場、街舞空間可自主決定戴口罩，但CDC建議特殊情形要戴口罩，包括有發燒、呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集，且無法保持適當距離或通風不良的場合，以及與年長者或免疫低下者，尤其是未完整接種疫苗者密切接觸時，呼籲旅客遵守相關規定，配合防疫工作。

台中捷運 口罩

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