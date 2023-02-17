未登記工廠改善計畫申辦快截止 中市仍有2成未送件

台中市經發局統計全市列管未登記工廠共9156家，截至去年3月20日止，已受理未登記工廠申請納管及臨時工廠登記申請特定工廠登記案件達10170件，其中，經審核未登記工廠申請納管共8185件，必須於今年3月20日前提出工廠改善計畫，但目前僅收到8成。經發局呼籲，申請納管業者須在期限內送件，逾期經清查仍違法，將依法開罰2萬至10萬，並要求停工搬遷。

經發局表示，只要有申請未登記工廠納管的業者，無論是否取得納管編號，都一定要在今年3月20日前提出工廠改善計畫。市府自去年9月、今年1月及2月，針對已申請納管，但尚未提送工廠改善計畫的業者，寄發3次催辦公文通知，今年起搭配電話提醒、到廠收件等服務，強力催件，但目前仍有1701家業者尚未提送，達20.8%。

經發局提醒，未依限提送工廠改善計畫者，申辦期限屆滿後，將依法駁回其納管申請，也將不再適用工廠未登記、土地及建築物違規免罰的相關規定；若經派員到場清查仍為工廠樣態，將依工廠管理輔導法開罰2萬至10萬，並要求停工搬遷，不停工就依法斷水電，並再開罰4至20萬。

經發局強調，經濟部已於1月初簡化申請文件內容，現在只要先提出工廠改善計畫即可送件，第1頁內容與納管申請書雷同，第2、3頁改善事項已簡化由業者直接勾選即可，請業者務必在今年3月20日前內填好相關資料親送或郵寄至台中市政府特定工廠登記單一窗口(地址：台中市南屯區精科東路17號3樓、諮詢電話04-23696008)。

經發局表示，為減輕業者送件時間成本，自今年2月6日起派遣專人到廠輔導及收件，請已申請納管的未登記工廠業者留意。此外，台中「工廠改善計畫家教班」團體課程也密集開課，邀請經濟部說明會講師參與輔導，歡迎業者報名，上課實作後，直接送件。