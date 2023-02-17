彰化前副縣長洪榮章「找到工作」 接彰化肉品市場董座

彰化縣肉品市場公司董事會推選彰化縣前副縣長洪榮章為董事長，洪榮章在副縣長任內表現極富口碑，是縣長王惠美縣政推動及獲得連任的重要臂助，地方人士認為，洪榮章擔任肉品市場董事長應該只是過渡性安排，縣長王惠美未來會委以更重要的職務。

洪榮章向來率真，對於職位不忮不求，四年多前，他當國民黨南投縣黨部主委時，為兌現南投縣鄉鎮市長選舉如未過半將辭主委職承諾，雖然在重要鄉鎮市均有斬獲，仍不接受慰留，毅然請辭以示負責。後來，在新當選彰化縣長的王惠美力邀下，回故鄉接任彰化縣副縣長，但他也表明，在盡力協助王惠美連任後，即會掛冠而去。

在王惠美縣長首任，彰化縣原本有兩位副縣長編制，除洪榮章外，後來再補林田富。王惠美的作風強勢，洪榮章則是身段柔軟，無論縣政或選舉由他扮演潤滑劑，發揮調和鼎鼐作用，也順利協助王惠美連任。

由於彰化縣人口跌破125萬人，在王惠美連任後的第二屆任期，依地制法只能有一位副縣長編制，王縣長會留誰？引來地方關切。不過，洪榮章則堅持兌現只當一任副縣長承諾，強調「要先休息一陣子」，不接受王縣長慰留，令地方人士十分惋惜。

不過，洪榮章離開副縣長職務後，仍然很有行情，很多熱心人士都幫他「找工作」，傳聞也不少，包括目前懸缺的國民黨彰化縣黨部主委，以及轉任工策會總幹事，甚至跳槽到外縣市等，他除低調以對，並逐一否認。

洪榮章距離開副縣長職務不到兩個月，即再峰迴路轉，獲彰化縣肉品市場公司董事會推選為董事長，他其實過去也曾以副縣長身分兼任過董事長，對於肉品市場業務相當熟悉。

政壇人士則認為，洪榮章出任彰化縣肉品市場董事長一職，應該只是過渡性安排，縣長王惠美會另有重用。