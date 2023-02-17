快訊

媒體民調指「郭柯配」贏面大 柯文哲會接受誘惑嗎？

吳淡如「藍勾勾」粉專消失　她崩潰道歉：不要再繼續下去

基隆四接公投被中央沒收？律師指問題出在「這項」規定

陳其邁在行政院會力陳 中南部優先補助建置公車路網

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市長陳其邁（右二）指昨於行政院會力陳公共運輸資源不能過度集中北部，造成南北差距持續擴大。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁（右二）指昨於行政院會力陳公共運輸資源不能過度集中北部，造成南北差距持續擴大。記者王昭月／攝影

中央要求全台各縣市電動巴士2030年全面普及，但公共運輸資源向來集中北部地區，中南部公共運輸量能遠遠落後，高雄市長陳其邁昨於行政院會力陳，南部應優先快速增加公車路網，他也指示交通局研議降低票價，讓機車族轉搭大眾運具，這樣才不會持續擴大南北差距。

「我們支持擴大整個公共運輸，但應特別注意城鄉差距及南北平衡問題」，陳其邁說，北部之外，中、南部尚有路網建構及資源分配不足等問題，像台北已經有完善的捷運，台中、台南、高雄則遠落後於北部地區，中央假如要擴大整個公共運輸量能，應在南部優先補助建置公車路網，否則以現況來看，所有資源都被北部拿走。

陳其邁以高雄為例，指因為路網不普遍，所以大家都騎摩托車，所以他已指示交通局須再壓低票價，讓南部機車族可以轉換使用大眾運輸，以擴大公車捷運化、電巴捷運化，讓路網更普遍。

至於票價定價問題，陳其邁認為各縣市須開誠佈公計算出成本，才不致訂出不合理的票價，再由中央補助更多的資源。如此才能讓北部以外的都會，甚至六都之外的縣市獲有擴大公共運輸提升方案的補助，南北差距及城鄉差距不會過度失衡。

陳其邁昨天在院會也說，高雄桃源到市區超過150公里以上，幾乎是從南投到高雄的距離，高雄土地非常狹長，面積是台北11倍大，對運輸業者來說，成本非常的高。「我們支持交通部擴大公共運輸政策，但政策的制定上須考慮到南北的平衡、城鄉差距及各縣市的財政及路網狀況的不同。「季在院會的談話，包括台南、台中、桃園等縣市都贊同」。

公共運輸 陳其邁 票價

延伸閱讀

不讓中部專美於前 陳其邁指3月會重啟南部區域治理平台

陳其邁3月擬訪日 拜訪熊本城等地拚城市行銷

鴻海董座劉揚偉拜會陳其邁 助攻高雄智慧城市整城輸出

中常委黃承國無法再選黨職 賴清德：陳其邁有和他溝通過

相關新聞

台中文山焚化爐汰舊換新 地方反彈

台中市南屯區文山焚化爐已營運28年，市府規畫轉型整建為再生能源電廠，今年中旬招商。當地議員、里長反彈，文山周邊人口成長，...

彰化前副縣長洪榮章「找到工作」 接彰化肉品市場董座

彰化縣肉品市場公司董事會推選彰化縣前副縣長洪榮章為董事長，洪榮章在副縣長任內表現極富口碑，是縣長王惠美縣政推動及獲得連任...

陳其邁在行政院會力陳 中南部優先補助建置公車路網

中央要求全台各縣市電動巴士2030年全面普及，但公共運輸資源向來集中北部地區，中南部公共運輸量能遠遠落後，高雄市長陳其邁...

台中東勢地所搖身藝廊 退休員工10多幅畫作賞心悅目

即日起至9月30日，台中市東勢地政事務所3樓展出多幅大型花草仕女畫作，全出自東勢地所退休員劉玉眉之手。東勢地所指出，劉員...

彰縣未登記工廠納管期限剩1個月 3成未提改善計畫

彰化縣府輔導納管未登記工廠，3年來輔導納管6千多家工廠，但納管工廠得在3月19日前提出消防、環保改善計畫，目前仍有3成未...

用路人注意…清境奔羊節登場 合歡山公路交管

暌違3年，南投仁愛清境農場「奔羊節」今登場，柯莉黛綿羊、薩福克綿羊組成的112隻「綿羊大軍」，今天上午將趕上台14甲線合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦