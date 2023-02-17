陳其邁在行政院會力陳 中南部優先補助建置公車路網

中央要求全台各縣市電動巴士2030年全面普及，但公共運輸資源向來集中北部地區，中南部公共運輸量能遠遠落後，高雄市長陳其邁昨於行政院會力陳，南部應優先快速增加公車路網，他也指示交通局研議降低票價，讓機車族轉搭大眾運具，這樣才不會持續擴大南北差距。

「我們支持擴大整個公共運輸，但應特別注意城鄉差距及南北平衡問題」，陳其邁說，北部之外，中、南部尚有路網建構及資源分配不足等問題，像台北已經有完善的捷運，台中、台南、高雄則遠落後於北部地區，中央假如要擴大整個公共運輸量能，應在南部優先補助建置公車路網，否則以現況來看，所有資源都被北部拿走。

陳其邁以高雄為例，指因為路網不普遍，所以大家都騎摩托車，所以他已指示交通局須再壓低票價，讓南部機車族可以轉換使用大眾運輸，以擴大公車捷運化、電巴捷運化，讓路網更普遍。

至於票價定價問題，陳其邁認為各縣市須開誠佈公計算出成本，才不致訂出不合理的票價，再由中央補助更多的資源。如此才能讓北部以外的都會，甚至六都之外的縣市獲有擴大公共運輸提升方案的補助，南北差距及城鄉差距不會過度失衡。

陳其邁昨天在院會也說，高雄桃源到市區超過150公里以上，幾乎是從南投到高雄的距離，高雄土地非常狹長，面積是台北11倍大，對運輸業者來說，成本非常的高。「我們支持交通部擴大公共運輸政策，但政策的制定上須考慮到南北的平衡、城鄉差距及各縣市的財政及路網狀況的不同。「季在院會的談話，包括台南、台中、桃園等縣市都贊同」。