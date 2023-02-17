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台中東勢地所搖身藝廊 退休員工10多幅畫作賞心悅目

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
即日起至9月30日，台中市東勢地政事務所3樓展出多幅大型花草仕女畫作，全出自東勢地所退休員劉玉眉之手。圖／東勢地政事務所提供
即日起至9月30日，台中市東勢地政事務所3樓展出多幅大型花草仕女畫作，全出自東勢地所退休員劉玉眉之手。圖／東勢地政事務所提供

即日起至9月30日，台中市東勢地政事務所3樓展出多幅大型花草仕女畫作，全出自東勢地所退休員劉玉眉之手。東勢地所指出，劉員退休後寄情水墨工筆畫，創作作品甚多，洽公民眾欣賞後都對栩栩如生的牡丹花、茶花、紫羅蘭等四季花卉與巧笑倩兮的仕女圖畫留下深刻印象。

地政局長吳存金表示，市府鼓勵各地政事務所設藝文走廊或專區，展出文藝作品令人驚艷，民眾前往洽公可陶冶心性，也能了解各項地政簡政便民的創新措施。

劉玉眉表示，水墨工筆技法除了考驗心境，作畫步驟也是關鍵，描繪過程由整體再到局部，墨色的鋪陳由淡墨轉至濃墨，每個環節無法急就草率，必須扎實處理到位。

東勢地政事務所主任陳應欽指出，這次畫展讓人領略山城好山好水，四季都有不同的花卉，歡迎大家洽公之餘到地所3樓欣賞劉員的藝術之路，體悟生活簡單就是快樂的境界。

即日起至9月30日，台中市東勢地政事務所3樓展出多幅大型花草仕女畫作，全出自東勢地所退休員劉玉眉之手。圖／東勢地政事務所提供
即日起至9月30日，台中市東勢地政事務所3樓展出多幅大型花草仕女畫作，全出自東勢地所退休員劉玉眉之手。圖／東勢地政事務所提供

畫作 台中市

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