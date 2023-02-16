甜紅椒像蘋果、紅薏仁研製薏生菌 農業成果好吸睛
彰化縣二林鎮特產紅薏仁不但可作為副食品，台中區農業改良場應用它的營養，添加益生菌後研發能促進新陳代謝、增加腸道益菌的保健食品，目前完成申請專利並尋找技轉廠商。
許多農業技術條關農民生產成本，間接影響消費者的食品品質和健康，台中區農業改良場今天發表過去一年研發成果，展示像蘋果一般的紅甜椒、黃甜椒，尋常可見藥用植物製成的保健茶，減少瓜果類蔬菜根系泡水腐爛的益菌，葡萄等果樹廢棄枝條的回收再利用技術，後二者可降低農民使用農藥殺壞菌，及不燃燒廢棄枝條汙染空氣，對人體與環境都很有益處。
其中二林鎮特產紅薏仁台中5號結合益生菌製成保健配方，除了完成申請專利「合生元組成物及其用於治療代謝疾病及改善腸道菌群失衡的用途」。助理研究員唐愷良指出，回顧文獻資料，紅薏仁含植化素、多醣脂肪酸等營養能促進腸道益菌生長、有益肝臟，經過長達數年研發，台中農改場團隊結合益生菌製成薏生菌，希望技轉上市能促進民眾健康。
台中區農改場長李紅曦說，因研發和輔導的成果相當多，精選其中5項對外介紹，包括完成水稻、高粱、番椒及昭和草的4個新品種命名，申請植物頂起裝置、合生元組成物用於治療代謝疾病的兩項專利，取得植物裝盆機、平版型紙箱進出料結構、滾筒式分離裝置、電動施肥機結構、農作物播種資訊管理系統及應用之播種機等5項專利，技轉授權國內農業使用電動施肥機設計研製技術及文心蘭智能補光等30項技術，台中區農改場團隊得到國家新創獎等9個獎項，14名人員獲表揚。
她又說，過去一年，台中區農改場供應作物種原推廣農民生產達2萬3900公頃，免費服務農民土壤肥力與病蟲害診斷服務2554件，轄區產銷履歷推廣面積1萬7440公頃；台中區農改場的相關研究和成果圖文並茂或配影片PO在官方FB粉專，去年觸及542萬人次，比2022年增加87.4%，未來將持續整合編輯資訊推播，服務更多農民並擴散農業資訊。
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