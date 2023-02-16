獨缺嘉義…盧秀燕擴大中台灣治理平台 翁章梁未出席恐有2原因

台中市府召開的中台灣區域治理平台16日上午擴大舉辦，連遠自新竹市、嘉義市、雲林縣等縣市長都前來參加，卻獨缺嘉義縣長翁章梁，難道大中部的治理不需要嘉義縣？或是藍綠不同黨的縣市長心中，仍存有互不捧場的心態？這與林佳龍時代的中台灣治理平台，藍綠縣市長一起到場的景況，實大異奇趣。

目前的平台上8縣市包括盧秀燕、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科，治理區域面積超過全台三分之一，總人數涵括7百萬人，不論是跨縣市合作、或共同向中央反映地方民情、財政合理劃分，應都具有團結力量大的功能。

中台中治理平台原本在胡志強擔任市長時就已推動，不論在跨縣市交通、建設的銜接上，彼此都能透過平台溝通協調；林佳龍上台後，不但擴大推動，還曾自許要當中台灣的領頭羊。不同黨派時任南投縣長林明溱、苗栗縣長林耀昌，也都到場參加大會，沒有因為不同黨派就不來「捧場」。

翁章梁卻為何獨不願出席盧秀燕召集的中台灣治理平台？分析起來，應有兩大原因。其一，盧秀燕自去年底選舉大贏蔡其昌、連任市長成功後，更上一層樓的呼聲不小民進黨籍的翁章梁可能不願來為盧秀燕「站台」。

其次，但市府雖有意邀請翁章梁，他則無意前來；推測可能盧秀燕邀請了國民黨嘉義縣長候選人王育敏擔任副市長。因王是嘉義人，離台中很近，未來可能還回嘉義與翁章梁一戰，這可能也是他不來的原因之一。

翁章梁到底是何心結而不來參加，外人難揣測。但為了嘉義縣民眾，其實可以放下心結，和中部其他「別黨」縣市長多一些交流溝通。

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