「第15屆萬和美展」成績出爐 這2人首次參賽即奪第一名

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「第15屆萬和美展」西畫類第一名作品，「光.祖靈的歸宿」。圖／萬和宮提供
「第15屆萬和美展」西畫類第一名作品，「光.祖靈的歸宿」。圖／萬和宮提供

台中萬和宮、萬和文教基金會舉辦「第15屆萬和美展」成績揭曉，西畫類第一名由江翊凡奪得、攝影類第一名則由陳麗玲拿下，2人接首次參賽即奪冠，各獲頒獎金三萬元。

「萬和美展」邁入第15屆，本屆共有92件參賽，包括西畫54件、攝影38件，為歷屆之冠。經過初審及複審，有48件為入選以上，包括各類前三名及優選6件（西畫4件、攝影2件），入選36件。

萬和宮董事長蕭清杰說，獲得西畫類第一名的江翊凡、攝影類第一名陳麗玲，均首度參加萬和美展，即獲殊榮，很不簡單；本屆48件入選以上作品，3月18日起至5月21日，於萬和文化大樓五樓麻芛文化館展覽，3月26日上午10時舉行頒獎典禮。

目前就讀台中教育大學的江翊凡，以紀念他外曾祖母所畫的作品「光.祖靈的歸宿」，奪下西畫類第一名。江說，這是段原住民族對於信仰，忠貞不渝的感人故事；淌賽德克族血統外曾祖母，坐在椅子上，夕陽西下，七色光芒如彩虹投射在其身，外曾祖母也靜靜地走向祖靈的懷抱。

攝影類第一名的陳麗玲，作品呈現一家人在傳統大灶旁，團圓做「紅龜粿」，描寫傳統台灣社會年節的歡樂景象。陳說，紅龜粿不只好吃，更是具有很多意義，但隨時代演變，這種傳統美食的製作，也逐漸退出一般家庭，希望透過鏡頭，將沒落的傳統行業，予以新詮釋和記憶。

西畫類：第一名：江翊凡。作品「光.祖靈的歸宿」，獎金3萬元；第二名邱巧妮。作品「留存片刻—眼底城市III」，獎金2萬元；第三名鍾宇傑。作品「味道」，獎金1萬元；優選4人，每人獎金6千元：郭惠蘭（作品：無塵）、何昱琦（植現）、盧來全（朝陽）、劉佩怡（平淡的幸福）。

攝影類：第一名陳麗玲。作品「做紅龜粿」；第二名涂臻宜。作品「童趣爆米香」；第三名鄭秀名。作品：「養鴨人家」；優選2人：何永順（曬筍乾）、林翠芳（編織）。

「第15屆萬和美展」攝影類第一名作品。圖／萬和宮提供
「第15屆萬和美展」攝影類第一名作品。圖／萬和宮提供

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