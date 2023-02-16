新冠保單慘賠…幸福大村鄉民團保流標 沒業者願承保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉的鄉民向來福利優厚，新任鄉長結合社會資源照顧弱勢族群。圖／本報資料照片
彰化縣大村鄉的鄉民向來福利優厚，新任鄉長結合社會資源照顧弱勢族群。圖／本報資料照片

新冠疫情防疫保單讓保險公司大失血，彰化縣大村鄉鄉民團體傷害保險有效期限今天晚間終止，鄉公所續辦招標3次都流標，到目前為止，都沒保險業者願意承攬，成為彰化縣第一個辦理鄉（鎮、市）民團保踢到鐵板的鄉。

鄉公所今天指出，「大村鄉111年鄉民團體傷害保險」的保險契約履約期限至今（112）年2月16日，鄉公所自去（111）年11月10日起積極辦理招標事宜，經同年12月27日、今年1月17日和2月10日三次招標都沒廠商投標。

鄉公所了解保險業者打退堂鼓的原因，出在大前年（109）年契約金額663萬4098元，理賠金額1082萬5000元，前（110）年契約金額提高到1268萬2436元，理賠金額多達2025萬元，理賠不敷成本，去年的尚未核算，但接連兩年理賠不敷成本，已無意願展延保險期限，各家業者看到眼裡也都敬謝不敏。

大村鄉民意外團體傷害保險契約今天晚間24時即告終止，鄉公所為維護鄉民福利，後續將參考保險市場及鄉民保險條件需求，修正調整鄉民保險計畫，積極邀請保險公司承保以保障鄉民權益。

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