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中臺灣區域治理平台8縣市合作 王惠美：資源極大化讓鄉親更有幸福感

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「中臺灣區域治理平台」擴大縣市合作版圖，今天8縣市首長齊聚於臺中市政府共同宣布新一年度合作開始。圖／彰化縣政府提供
「中臺灣區域治理平台」擴大縣市合作版圖，今天8縣市首長齊聚於臺中市政府共同宣布新一年度合作開始。圖／彰化縣政府提供

「中臺灣區域治理平台」擴大縣市合作版圖，今天8縣市首長齊聚於臺中市政府共同宣布新一年度合作開始，彰化縣長王惠美表示，期許未來縣市合作，讓資源極大化，讓鄉親更有幸福感。

「中臺灣區域治理平台」從原先七縣市，今年起再加入新竹市，成為全國最大的縣市聯合區域治理平台，總治理人口數超過700萬人、面積超過全國三分之一，

今天包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科等人齊聚於臺中市政府，宣布合作啟動，盼能為合作成果再創高峰。

王惠美說，民選首長肩負著民眾的期待，如何讓民眾過上好生活，讓都市能大步向前，將會是民選首長們用心努力的方向。透過這個平台與縣市合作更緊密，以「台中烏日-彰化和美大橋」來說，與盧市長共同加快時程，已開始動工了，此案過去在她擔任立委時，與當時的立委顏寬恒多位立委共同努力爭取，爭取10多年終於動工，這座橋對彰化、台中都很重要，未來期待早日通車，讓彰化、台中生活圈更緊密。

而彰化縣也與雲林張縣長共同合作推動國3將再增設林內交流道，獲交通部認可，王惠美說，透過兩縣合作共同推動，加上中彰南延段打通後，將來往彰化、雲林、南投，交通更加便捷，帶動雲彰投交通網和觀光。

王惠美說，也要特別感謝新竹縣長楊文科，上次彰化前往新竹招商，吸引有近千億元的投資到彰化，彰化有中科產業用地，再次歡迎各家廠商前來投資，縣府非常重視中科精密機械園區的推動，相信二林中科、二林精密機械園區配合台中精密機械產業與高科技產業，將形成中台灣精密機械產業的重要聚落。

王惠美

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