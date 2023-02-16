南投接種COVID-19疫苗數125萬人次 莊人祥仍籲加強施打

原疾管署副署長莊人祥將升任疾管署長前，上午拜會南投縣政府，對於全縣接種 COVID-19【COVID-19】新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎是由嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型（SARS-CoV-2）導致的嚴重特殊傳染性肺炎，疫情最初在2019年底時於中國大陸湖北省武漢市出現，隨後在2020年初迅速擴散至世界各地，形成一場全球性的大流行。截至2021年6月底，全球累計確診個案高達1.79億例，並有逾389萬人死亡，是人類歷史上大規模流行病之一。 這場疫情導致各國社會活動嚴重停頓與混亂，並使經濟陷入二戰以來最嚴重衰退，直至2021年各地開始施打疫苗才見緩和跡象，但各式變種病毒的出現及擴散，又帶來難以預測的新危機。 疫苗數超過125萬人次，第一、二劑接種率達八成以上，第三劑疫苗更達71%，對縣府的全力配合中央表達感謝，他並表示，雖然邊境陸續開放，2月20日起口罩也有條件鬆綁，管制愈來愈鬆，但疫苗接種還是加強，呼籲民眾加強施打，最好每1位民眾至少要打1劑新冠疫苗，提升保護力。

莊人祥說， 中央流行疫情指揮中心【中央流行疫情指揮中心】2020年初新冠肺炎疫情爆發，1月20日衛福部因應疫情變化，報請行政院核准成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並以三級開設，隨即在1月23日提升為二級開設，2月27日再提升至最高等級一級開設。 指揮中心一級開設的組織架構，包括以「情報、作戰、後勤」三大範疇，下設10個執行分組進行各項防疫作為，並成立專家諮詢小組，邀集專家學者研議醫療及防疫專業技術面建議。另設立研發組，以助防疫科技研發工作與一線防疫作為密切配合，使研發量能擴展至產業界，加速相關產品開發。 最近會推出政策，希望今年3至4月之間，每個人最少要打一劑疫苗，沒打過疫苗的民眾還是要打基礎劑，打過追加劑的人，要繼續打；包含確診3個月的民眾，也要打疫苗，他更透露自己前前後後就已經打了5劑，畢竟國內外的研究顯示，打疫苗可以提升保護力，避免重症及死亡發生。

南投縣副縣長王瑞德指出，雖然疫情趨緩，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，根據統計南投縣人口總數約48萬人，但疫苗接種數超過125萬人次，但65歲以上長者，尚有1萬2922人（約13.3%）未曾接種新冠肺炎疫苗，因而呼籲縣內尚未接種COVID-19疫苗之幼兒及長者，可以盡速至全縣83家合約院所接種疫苗。

衛生局長陳南松也說，但衛生局仍提醒民眾落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，到醫院、長照機構及搭乘公共交通工具，須按規定全程佩戴口罩，建議年長者或免疫低下者外出時於通風不良之場合仍須戴口罩，2月25日連假第一天，將於13鄉鎮市衛生所及5家醫院開設假日接種站，提供5歲以上民眾接種追加劑，歡迎尚未接種民眾參加。相關訊息可以先到衛生局網站了解，也可查詢合約院所聯繫資訊。