彰化縣府輔導納管未登記工廠 提改善計畫期限僅剩1個月

彰化縣政府輔導納管未登記工廠，3年來已輔導納管6千多家工廠，工廠需提出包括消防、環保等改善計劃，但目前仍有3成納管工廠還未提交改善計畫，縣府已發文通知，需在3月20日前提出，否則可能會喪失納管效力及後續合法化機會。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，自2020年3月至今，縣府依工廠管理法規定已輔導納管6千多家未登記工廠，以在農地設廠的工廠為主，其中辦理了10多場說明會及講習會，希望能輔導業者達成合法經營目標。

業者應於法定期限最後截止日是需在今年3月19日前提出改善計畫，並應實質完成消防、環保、水利或水保設備改善，最遲應於2030年3月19日前取得特定工廠登記。而對於已取得特定工廠者，即可申請接水接電、取得與合法工廠相近地位外，並能在10年內於2040年年3月19日前免受建築法、區域計畫法、都市計畫法、國土計畫法等法規處罰。而位於非都市土地的工廠則可申請變更特定目的事業用地；位於都市土地者，可申請變更為特定工廠專用區，後續更可申請一般工廠登記。

由於距離提出工廠改善計畫最後期限僅剩1個多月，縣府經綠處除了函文及以電話逐一提醒業者外，也請各鄉鎮公所派員至轄區內未登記工廠協助填寫改善計畫書大綱，申請人也可委由公所人員送件至縣府或以郵寄方式寄送到縣府工廠登記單一窗口櫃台。

業者如逾期未提送工廠改善計畫者，依法將駁回納管申請，已繳納的納管輔導金也不予退回。