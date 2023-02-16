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影／豐洲社區活動中心爭取風雨球場 民代督促1個月內回覆

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐洲社區活動中心外有近190坪大廣場，市議員周永鴻今邀相關單位會勘，爭取興建風雨球場，提供長幼一處遮陽避雨的活動空間。記者林佩均／攝影
豐洲社區活動中心外有近190坪大廣場，市議員周永鴻今邀相關單位會勘，爭取興建風雨球場，提供長幼一處遮陽避雨的活動空間。記者林佩均／攝影

台中市神岡區豐洲社區活動中心位於市中心，附近有豐洲國小、後方為神岡幼兒園，是幼童上下學接送重要場域。近190坪大廣場無遮蔭，市議員周永鴻今邀相關單位會勘，爭取興建風雨球場，提供長幼一處遮陽避雨的活動空間；教育局表示，將跨單位研商土地劃分與興建工程，1個月內提出方案。

今天上午，台中市議員周永鴻邀集教育局、社會局、豐洲社區發展協會總幹事江侞砡、豐洲里長王文松等人現場會勘。

江侞砡指出，活動中心外約190坪空地，是幼兒園家長上、下學接送與幼兒戶外教學場域，而活動中心建體是銀髮族重要的休憩、授課空間，礙於戶外廣場無屋頂遮蔽，只要遇到下雨天，戶外活動被迫取消，相當可惜。

豐洲社區活動中心於1987年落成，由當時村里民眾合資興建，所以建物不屬於神岡區公所，負責人為台中市立神岡幼兒園，造成維護管理經費申請困難，也無法向區公所申請戶外興建風雨球場經費。

該筆土地為機關用地，屬教育局所有，周永鴻請教育局評估興建風雨球場相關規範，不排除屋頂裝設太陽能板，向中央爭取經費，增加長幼活動空間。

周強調，如果今年預算來不及施作，至少明年編列預算，加緊腳步，教育局應於1個月內提出計劃與預算。

教育局指出，樂見場域由幼兒園、長輩與社區共享使用，但因興建風雨球場涉及土地權屬、經費與建築法令規定等問題，預計1個月內提出評估效益。

王文松將與活動中心相關負責人、幹部協商，決議是否將活動中心交由神岡區公所管理，相關法條變更事項與優劣，將進一步開會協商，達成共識。

豐洲社區活動中心外有近190坪大廣場，市議員周永鴻今邀相關單位會勘，爭取興建風雨球場，提供長幼一處遮陽避雨的活動空間。記者林佩均／攝影
豐洲社區活動中心外有近190坪大廣場，市議員周永鴻今邀相關單位會勘，爭取興建風雨球場，提供長幼一處遮陽避雨的活動空間。記者林佩均／攝影
豐洲社區活動中心外有近190坪大廣場，市議員周永鴻今邀相關單位會勘，爭取興建風雨球場，提供長幼一處遮陽避雨的活動空間。記者林佩均／攝影
豐洲社區活動中心外有近190坪大廣場，市議員周永鴻今邀相關單位會勘，爭取興建風雨球場，提供長幼一處遮陽避雨的活動空間。記者林佩均／攝影
豐洲社區活動中心外有近190坪大廣場，市議員周永鴻今邀相關單位會勘，爭取興建風雨球場，提供長幼一處遮陽避雨的活動空間。記者林佩均／攝影
豐洲社區活動中心外有近190坪大廣場，市議員周永鴻今邀相關單位會勘，爭取興建風雨球場，提供長幼一處遮陽避雨的活動空間。記者林佩均／攝影

教育局 幼兒園 台中市

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