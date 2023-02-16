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台中改善大肚區路網 今年8月打通平等街、連接自由路

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大肚區自由路打通至平等街完工模擬圖。圖／台中市政府提供
台中市大肚區自由路打通至平等街完工模擬圖。圖／台中市政府提供

台中市大肚區平等街南側未與其他道路串連，附近居民需繞道而行，台中市建設局為改善大肚區路網，打通平等街，銜接主要聯外道自由路，預計今年8月完工，打通後將可完善頂街里周邊交通路網。

建設局長陳大田表示，自由路是大肚區主要聯外道路之一，也紓解沙田路交通量的外環替代道路，因平等街南側並未串聯至其他道路，住戶僅能經博愛街由榮華街出入，影響通行的便利，於車流尖峰時段造成自由路時有壅塞情形。

陳大田說明，為增進大肚區交通便利，建設局積極推動自由路銜接至平等街道路開闢工程，日前開工，總經費2770萬元，含用地及地上物補償費2110萬元，工程費660萬元，開闢路面長度約80公尺、寬8公尺，解決該區道路單一出入口造成的車流壅塞問題，有效分流車潮。

建設局表示，台中市長盧秀燕積極推動各區建設計畫，持續提升市民生活品質、守護民眾交通用路安全，大肚區自由路銜接至平等街道路開闢工程，預計今年8月完工，完工後提升地方交通便利，逐步實現台中市長盧秀燕「富市台中 新好建設」理念與願景。

盧秀燕

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