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二林農地重劃 七成地主同意 有人則批強搶農地

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮公所辦理「柳子溝農地重劃」，15日舉辦說明會，並推選重劃協進會委員，但部分地主反對，仍有爭議。圖／民眾提供
二林鎮公所辦理「柳子溝農地重劃」，15日舉辦說明會，並推選重劃協進會委員，但部分地主反對，仍有爭議。圖／民眾提供

彰化縣二林鎮公所辦理「柳子溝農地重劃」，15日舉辦說明會，並推選重劃協進會委員，但部分地主反對，認為辦農地重劃，是強搶農地、圖利包商，二林公所表示，公所是因農民不斷反映當地有排水等淹水問題，且農路狹小，多數居民希望能改善，公所才會順應民意辦理農地重劃。

反對重劃地主認為，農地農用，農路水路夠用就好，不能「強搶農地」，否則可能會變成炒地皮、圖利包商，先前有人欺騙農民，說重劃後農地會大漲，且會有大馬路，卻未說清楚在產權分割下，農地會損失 20％及需付高額的工程款，先前也沒辦說明會說清楚。

一位陳姓地主也說，他們原來的土地已靠近馬路，排水也沒問題，但重劃後土地可能就沒在馬路旁，更得損失15%土地參與重劃，且他們種植蘆筍等農作物，每年可有60、70萬元收入，重劃的3年期間可能還得停耕，損失又沒補償，他們還得負擔工程款，根本損失很大，所以反對重劃。

二林鎮公所主祕洪偉書說，民眾向公所反映靠近萬興排水西保庄一帶農地，因缺少水路，灌溉不便，且因排水問題，經常淹水，而且也有產權持分過多等問題，確實有農地重劃必要。

因此鎮公所從2019年起進行農地訪查，2021年舉辦說明會，規劃東至彰116鄉道，西至萬興排水，南至柳子溝排水支線，北至鎮有農路，共劃出98 公重劃範圍頃，且經意願調查面積同意比率69.9%，所有權人同意比率71.3%，也就是說約有七成地主同意重劃，而重劃總工程經費1億6946萬元。

鎮公所15日於萬興保安宮舉行推選農地重劃協進會委員暨規劃說明會，也選出12名委員，洪偉書說，由於仍有反對重劃的意見，公所會再舉辦說明會努力協調溝通。

農地 農民

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