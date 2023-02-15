台中烏日窄巷車輛險入溝 議員今辦會勘爭取加蓋

台中市烏日區東園里慶光路868巷狹窄且兩側為水溝，常有車輛夜間一不注意就掉進溝內，險象環生。台中市議員曾威服務處今邀集相關單位會勘，爭取水溝加蓋。對此，台中市建設局說明，烏日區公所已向農水署申請水溝加蓋解決。

台中市議員曾威說明，慶光路868巷為重要聯外道路，但因路窄會車不易，尤其夜間昏暗易有車輛掉進水溝，今邀建設局、水利局、烏日區公所以及農田水利署會勘，爭取一旁溝渠加蓋，另外，右側臨高鐵旁的七甲排水溝爭取加蓋，解決工廠與住戶會車問題。