快訊

藍營最大公約數？國民黨議員勸選總統 「她」兩手畫叉拜託打住

台中烏日窄巷車輛險入溝 議員今辦會勘爭取加蓋

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區慶光路868巷狹窄，其中一側水溝無護欄，險象環生。圖／台中市議員曾威服務處提供
台中市烏日區慶光路868巷狹窄，其中一側水溝無護欄，險象環生。圖／台中市議員曾威服務處提供

台中市烏日區東園里慶光路868巷狹窄且兩側為水溝，常有車輛夜間一不注意就掉進溝內，險象環生。台中市議員曾威服務處今邀集相關單位會勘，爭取水溝加蓋。對此，台中市建設局說明，烏日區公所已向農水署申請水溝加蓋解決。

台中市議員曾威說明，慶光路868巷為重要聯外道路，但因路窄會車不易，尤其夜間昏暗易有車輛掉進水溝，今邀建設局、水利局、烏日區公所以及農田水利署會勘，爭取一旁溝渠加蓋，另外，右側臨高鐵旁的七甲排水溝爭取加蓋，解決工廠與住戶會車問題。

建設局說明，慶光路868巷由烏日區公所維管，道路明溝設置護欄及安全錐等防墜警示設施，約三公尺水溝未加蓋，水溝為農田水利署，烏日區公所考量交通安全問題，已向農田水利署申請加蓋，以利後續施工；七甲排水溝旁既有路面路寬約6公尺，考量加蓋後將束縮通水斷面，恐影響地方區域排水，市府將持續觀察後續使用情形。

台中市烏日區慶光路868巷狹窄，其中一側水溝無護欄，市議員曾威服務處今會勘，爭取水溝加蓋。圖／曾威服務處提供
台中市烏日區慶光路868巷狹窄，其中一側水溝無護欄，市議員曾威服務處今會勘，爭取水溝加蓋。圖／曾威服務處提供
台中市烏日區慶光路868巷狹窄，左側水溝無護欄，險象環生。圖／台中市議員曾威服務處提供
台中市烏日區慶光路868巷狹窄，左側水溝無護欄，險象環生。圖／台中市議員曾威服務處提供

台中市 水利署 排水溝

延伸閱讀

白沙屯媽祖清晨進入彰化 烏日警感謝駐駕

迎「粉紅超跑」白沙屯媽祖 台中烏日13日彈性交管

白沙屯拱天宮媽祖遶境 龍井大肚烏日交通管制出爐

金門1天2「撞」況 失控自撞路樹、陷水溝

相關新聞

藍黨團交接 盧秀燕：執政好總統與立委大選才能贏

台中市議會國民黨團今天舉行幹部交接，新任書記長黃馨慧說，國民黨團有33位議員，已占多數，另有「友黨」7席助力，但黨團會理...

台中購物節遭批偷渡 市府：試辦結束明年回歸正常預算

台中購物節3年以追加預算3.5億支應，民進黨議員抨擊，購物節抽獎是市府已知的大型活動，卻年年用追加預算的方式，且去年議會...

南投立委補選／蔡培慧駐守竹山 暢談竹產業及醫療政見

南投縣竹山鎮是縣內四大鄉鎮之一，民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今天鎖定竹山，展開一整天的掃街及座談會，有許多地方長輩表達...

民代憂中市水井水質狀況影響民用 水利署規畫改善解慮

全台水情吃緊，水利署於台中西屯區中央公園開挖20口「抗旱深水井」，昨於港尾里辦抽水說明會；市議員楊大鋐指出，先前抗旱時，...

台中市府與中央攜手投入1億5700萬 改善4大風景區設施

中市觀光局去年底爭取中央經費，欲優畫大坑登山步道、大甲鐵砧山、大安濱海樂園、潭雅神綠園道等風景設施，今獲交通部觀光局核准...

新社賞櫻腳步要快 盛開炸裂桃紅櫻花來襲

不必舟車勞頓到高海拔賞櫻，台中市新社區公所周遭的「櫻木花道」、興中街便利超商(7-11)對面、上珍香菇農場的「櫻花林」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦