台中烏日窄巷車輛險入溝 議員今辦會勘爭取加蓋
台中市烏日區東園里慶光路868巷狹窄且兩側為水溝，常有車輛夜間一不注意就掉進溝內，險象環生。台中市議員曾威服務處今邀集相關單位會勘，爭取水溝加蓋。對此，台中市建設局說明，烏日區公所已向農水署申請水溝加蓋解決。
台中市議員曾威說明，慶光路868巷為重要聯外道路，但因路窄會車不易，尤其夜間昏暗易有車輛掉進水溝，今邀建設局、水利局、烏日區公所以及農田水利署會勘，爭取一旁溝渠加蓋，另外，右側臨高鐵旁的七甲排水溝爭取加蓋，解決工廠與住戶會車問題。
建設局說明，慶光路868巷由烏日區公所維管，道路明溝設置護欄及安全錐等防墜警示設施，約三公尺水溝未加蓋，水溝為農田水利署，烏日區公所考量交通安全問題，已向農田水利署申請加蓋，以利後續施工；七甲排水溝旁既有路面路寬約6公尺，考量加蓋後將束縮通水斷面，恐影響地方區域排水，市府將持續觀察後續使用情形。
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