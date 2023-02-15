林明溱論文涉抄襲？吳佩蓉再爆槍手是這個人

南投縣立委補選候選人林明溱碩士論文涉嫌抄襲，促轉會前副研究員吳佩蓉今天再爆料，代寫論文的是林明溱前助理張秦瑞，現為南投市代會副主席。林明溱競選總部強調，論文內容絕對經得起考驗；張秦瑞說，代寫論文說法子虛烏有，他不回應。

吳佩蓉指控，林明溱就讀朝陽科大休閒事業管理系碩士班，2010年碩士論文為「災害管理與重建成功因素之研究-以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」，吳佩蓉經比對，認為抄襲暨南大學公行系2007年碩士生張秦瑞論文「地方觀光發展協力治理機制之研究－以南投縣觀光產業聯盟協會為觀察焦點」一文。

吳佩蓉指出，林明溱碩論撰寫期間是在2008年，當時張秦瑞是林明溱助理，同時攻讀中山公行所博士班，質疑張秦瑞一邊讀博士，同時為林明溱撰寫論文。

吳佩蓉說，經她比對查出張秦瑞代寫證據，等證據蒐集齊全後，將一併公布，並具名向朝陽科大檢舉。