南投立委補選／蔡培慧駐守竹山 暢談竹產業及醫療政見

南投縣竹山鎮是縣內四大鄉鎮之一，民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今天鎖定竹山，展開一整天的掃街及座談會，有許多地方長輩表達對下一代回鄉工作的渴望，蔡培慧表示，竹山有傲人的竹產業，如順利當選，將會規畫竹產業的產業鏈，恢復過往竹藝興盛的榮景，也會爭取竹山在地的工業區或科學園區，吸引更多年輕人到南投就業。

蔡培慧今天一大早就到竹山市場掃街，同時參加整天超過十場大大小小的座談會，聽到許多長輩希望下一代返鄉，蔡培慧表示，南投是超高齡社會，隔代教養情形嚴重，而南投人口在林明溱2014年上台後，暴跌將近10%，顯示南投在林明溱無能帶領之下，人口嚴重外移。

蔡培慧說，南投醫療資源數十年來進展不多，就連鄰近的雲林縣都有台大分院及成大醫院從事預防醫學服務，反觀南投的偏鄉醫療及重症醫療服務十分匱乏，兩年多前，便與彰基總院長多次討論，終於促成彰基定址在南崗一路與民族路交叉口擴建新院區，預計可增加400床病床。

同時設置科別包括急性一般病床、ICU、安寧病床、嬰兒室及負壓隔離病床等等，另外也會增設婦產科、小兒科、牙科、放射腫瘤科、耳鼻喉科等醫療科別，強化急重症醫療量能。