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民代憂中市水井水質狀況影響民用 水利署規畫改善解慮

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
水利署於台中西屯區中央公園開挖20口「抗旱深水井」，市議員楊大鋐要求水利署，該區地下水僅限抗旱時期抽取，並每日公告水質檢測數據。圖／市議員楊大鋐提供
水利署於台中西屯區中央公園開挖20口「抗旱深水井」，市議員楊大鋐要求水利署，該區地下水僅限抗旱時期抽取，並每日公告水質檢測數據。圖／市議員楊大鋐提供

全台水情吃緊，水利署於台中西屯區中央公園開挖20口「抗旱深水井」，昨於港尾里辦抽水說明會；市議員楊大鋐指出，先前抗旱時，有地下水水質汙染，未經淨水場，混入自來水供家戶用水，導致家戶端流出灰褐色髒水。要求水利署，該區地下水僅限抗旱時期抽取，並每日公告水質檢測數據。

水利署中區水資源局副局長洪信彰說明，出水是由自來水公司控管，每天會做基本檢試驗，監測水質狀況，水資源局也會委託第三方公正單位檢核，並依地方要求，改善資訊公開方式，再向地方說明，解決疑慮，盡速施行。

楊大鋐說，先前台中抗旱時期，有將地下水混入自來水供家戶用水，但地下水未經淨水場，因地下水水質汙染，致西屯部分地區家戶端，水管流出灰褐色的髒水、直接影響民眾用水甚鉅。

經過他與服務團隊多次與環保局、自來水公司檢測後，才查出其中一口地下水井有汙染所致，雖該水井已暫停使用，但地下水水質改善計畫缺乏，致民眾對地下水供民生用水水質多有疑慮。

出席民眾於說明會中指出，次水利署的說明會，沒有辦法從外面的LED顯示器看到有關抽水的檢測數據、抽水量及次數，希望水利署能資訊公開。

楊大鋐要求，針對目前新開的20口深水井，水利署為因應旱情所闢建，於抗旱時期有中央發函命令，即可啟動，且啟動抽水前，需由第三方單位檢驗水質，並公開每日抽水水景相關檢測數據，以利民眾了解，盡資訊公開義務。

水利署於台中西屯區中央公園開挖20口「抗旱深水井」，市議員楊大鋐要求水利署，該區地下水僅限抗旱時期抽取，並每日公告水質檢測數據。圖／市議員楊大鋐提供
水利署於台中西屯區中央公園開挖20口「抗旱深水井」，市議員楊大鋐要求水利署，該區地下水僅限抗旱時期抽取，並每日公告水質檢測數據。圖／市議員楊大鋐提供

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