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台中市府與中央攜手投入1億5700萬 改善4大風景區設施

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中大坑登山步道優化示意圖。圖／台中市政府提供
台中大坑登山步道優化示意圖。圖／台中市政府提供

中市觀光局去年底爭取中央經費，欲優畫大坑登山步道、大甲鐵砧山、大安濱海樂園、潭雅神綠園道等風景設施，今獲交通部觀光局核准，補助7457萬5千元，市府配合款8242萬5千元，共投入約1億5700萬元，預計下半年開始施工、明年全部完工，提供優質旅遊環境。

觀旅局指出，大坑風景區東側、西側登山步道，將分別投入3400萬、3千萬元，施造自然生態場景環境營造工程；潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程投入1800萬。

台中海線規畫，則有大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程，投入3千萬施造；大甲鐵砧山風景區桂花泉登山步道改善工程，投入4500萬元。

觀旅局說明，大坑風景區將以「一步道一特色」為主軸，結合既有設施，營造各步道專屬特色，改善環境、形塑場景意象、營造觀光路廊、優化景點設施，強化步道相對的文化及自然地景，突顯大坑風景區步道的辨識度及自明性。

觀旅局提到，針對海線風景區，則整合「桂花泉登山步道」，優化既有鐵砧山登山步道路線，以「全齡友善休憩步道」為目標，改善步道及營造亮點；大安濱海樂園以「景觀生態保育」為主軸，增加遊憩節點設施，並透過植栽養護，加強防風定沙。

另為延續潭雅神綠園道自行車道的完整性，以「花之道」為主題，改善終點大雅中科公園景觀，包含修繕設施、景觀綠美化和塑造休憩景點，打造特色自行車道。

台中大安濱海樂園優化示意圖。圖／台中市政府提供
台中大安濱海樂園優化示意圖。圖／台中市政府提供
台中大雅中科公園景觀改善示意圖。圖／台中市政府提供
台中大雅中科公園景觀改善示意圖。圖／台中市政府提供
台中大甲鐵砧山桂花泉登山步道優化示意圖。圖／台中市政府提供
台中大甲鐵砧山桂花泉登山步道優化示意圖。圖／台中市政府提供

登山步道 鐵砧山 自行車 觀光局 生態保育

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