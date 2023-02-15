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新社賞櫻腳步要快 盛開炸裂桃紅櫻花來襲

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，空氣中有股淡淡浪漫香氣。記者林佩均／攝影
新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，空氣中有股淡淡浪漫香氣。記者林佩均／攝影

不必舟車勞頓到高海拔賞櫻，台中市新社區公所周遭的「櫻木花道」、興中街便利超商(7-11)對面、上珍香菇農場的「櫻花林」，花況現正盛開；另，櫻花鳥森林栽種2千多棵山櫻、八重櫻等緋紅色系櫻花，花況約七成綻放，預計賞花期可到3月初。

新社櫻花季已開跑，新社區公所表示，目前公所周遭著名的「櫻木花道」已盛開，因氣溫差異大，公所同仁坦言，有些櫻花樹已經落花長出青嫩樹葉，「賞花動作要快」；其中，有1株很特別的福爾摩沙櫻，花瓣顏色為純白色，在粉嫩櫻花林中嶄露頭角，民眾可走訪找尋。

新社區公所也推薦幾處「賞櫻秘境」，包含上珍香菇農場的櫻花林、興社街一段16號、14號、月湖莊園、白毛台的北天直轄院。新社區公所提醒，部分私人場域入園需酌收費用，民眾可自行參酌，以免糾紛。

位於新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，老闆陳耀邦指出，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，歡迎民眾自行攜帶和服、浴衣粉墨登場，與大片粉嫩櫻花林合影，彷彿一秒到日本。

陳耀邦表示，園內栽種山櫻、八重櫻、香水櫻、富士櫻與吉野櫻等品種，目前香水櫻賞花期可延續到228假期後，即日起就是最佳賞櫻時機。

中南美洲台灣商會聯合總會今天在櫻花鳥森林舉行春酒，136位顧客穿上自備的和服、浴衣，在粉桃交織的櫻花林間穿梭合影，空氣中漂著一股香水櫻的淡淡清香，遊客大讚「好像在日本，好夢幻」。

新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，民眾可自行攜帶和服、浴衣粉墨登場，彷彿一秒到日本。記者林佩均／攝影
新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，民眾可自行攜帶和服、浴衣粉墨登場，彷彿一秒到日本。記者林佩均／攝影
新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，民眾可自行攜帶和服、浴衣粉墨登場，彷彿一秒到日本。記者林佩均／攝影
新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，民眾可自行攜帶和服、浴衣粉墨登場，彷彿一秒到日本。記者林佩均／攝影
新社區街道兩側栽種許多櫻樹，近期櫻花陸續綻放，美不勝收。記者林佩均／攝影
新社區街道兩側栽種許多櫻樹，近期櫻花陸續綻放，美不勝收。記者林佩均／攝影
新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，民眾可自行攜帶和服、浴衣粉墨登場，彷彿一秒到日本。記者林佩均／攝影
新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，民眾可自行攜帶和服、浴衣粉墨登場，彷彿一秒到日本。記者林佩均／攝影
新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，民眾可自行攜帶和服、浴衣粉墨登場，彷彿一秒到日本。記者林佩均／攝影
新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，民眾可自行攜帶和服、浴衣粉墨登場，彷彿一秒到日本。記者林佩均／攝影
新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，民眾可自行攜帶和服、浴衣粉墨登場，彷彿一秒到日本。記者林佩均／攝影
新社區的櫻花鳥森林，園內2千多株櫻花已開八成，園內栽種會散發香氣的「香水櫻」，民眾可自行攜帶和服、浴衣粉墨登場，彷彿一秒到日本。記者林佩均／攝影

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