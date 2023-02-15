台中市社區街道監視服務試辦停止 市府：警局加民眾裝設量已足夠

台中市政府連續3年在大里、豐原、大雅等地開辦「社區街道監視服務」，加強社區治安維護，不過今年起停止，市議員李天生今反映，不少民眾擔心社區治安惡化，要求續辦，以確保社區治安。但據民政局表示，此服務運用率不高，且警察局建置的數量已是全國最多，加上民眾自裝數量亦多，未來會由警方評估續辦可行性。

民政局說，此服務是試辦性質，但據統計，豐原區去年平均每周調閱數約1件、大里區2件、大雅區不到1件，警方調閱次數並不多，且刑法及個人資料保護法等相關法令規定，申請查詢調閱錄影監視系統歷史影像，仍須透過警察局系統，因此經評估後今年起停辦，後續將回歸治安及公設監視錄影系統。

警察局說，錄影監視系統依「台中市公設監視錄影系統設置管理自治條例」設置在治安要點、重要路口、治安死角及其他有維護公共安全及預防犯罪必要的區域，為避免設置不當與人權保障失衡，均為重點式設置，而非全面性廣為裝設。

台中市經過20多年持續投入建置下，至去年已完成3萬2036支鏡頭設置，數量全國最多，建置數量及密度足以因應治安維護需求。另外，民眾自行裝設的監視安全設備及車行監視設備普及，能提供案件發生時的輔助；對於已完成的錄影監視系統，會持續更新，建構城市安全保護傘。

李天生說，這項服務由市府和區公所編列預算或動用第二預備金，租用有線電視光纖網路，並在各街頭裝設監視器，進行社區治安監視任務。以大里十九甲地區為例，得標業者在區內各街道裝設180支鏡頭，透過有線電視光纖網路執行監視任務，警方和民眾依法定程序調閱相關錄影帶，協助車禍等案件偵辨。

李天生說，業者最近著手拆除街頭的監視器，引起相多民眾談論。霧峰警分局十九甲派出所依本系統曾偵破10多起案件，加上每年花費不到500萬元，要求續辦。

大里區新仁里長洪家裕說，十九甲地區全面裝設監視器，有效監控道路及社區的死角，和警方只在重要路口設置監視器的做法並不相同，破案率明顯提升，希望延續。