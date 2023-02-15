林明溱提建替代道路 紓解名間鄉假日台三線車流

南投立委補選國民黨候選人林明溱今天提出名間鄉政見，除規畫觀光及交通要道，爭取一條與台三線平行道路，紓解假日車潮，預計明年完工的名間鄉松嶺之星，也將爭取規畫連結受天宮的遊客步道區，擴大觀光旅遊商機。

林明溱說，台三線是名間鄉南北交通動脈，往南銜接到竹山紫南宮，假日觀光遊客暴增，導致台三線嚴重壅塞，春節連假國道三號名間交流道被暫時封閉，讓台三線交通雪上加霜。

為了改善名間鄉台三線交通瓶頸，林明溱擔任縣長時，將南投市139乙線延伸至139線，這個路段可從南投市樂利路繼續往南延伸到名間鄉名松路，長約8公里道路，暫定命名為「新150甲線」。目前已有規畫費規畫中，他將向公路總局爭取新關道路工程經費，並督促盡快動工。

林明溱說，他也會繼續爭取150甲線道路延伸，再由名松路（139乙線）開始往下延伸到台三線（南雲路），延伸長度大約3公里，進行可行性評估，若此2段道路順利完成，將會是名間鄉一條相當重要的道路，讓縣府能夠持續推動南投的重大建設。

林明溱認為，他在縣長任內推動「松嶺之星」高空景觀塔，可以遠眺中彰投美景、夜景，讓南投縣民是相當期待，預計明年完工啟用，並可連結一旁的道教聖地受天宮，但兩個景點間缺乏完善的遊客步道區。

林明溱認為，將會向相關單位爭取經費規畫、施工，打造完整的觀光步道網路，發揮一加一大於二的效果，重振松柏嶺觀光。