南投國姓枇杷受寒害致災 現金救助每公頃10萬元
南投國姓是全國第二大枇杷產區，未料去年寒流頻襲，枇杷花穗、果實嚴重凍傷，受災嚴重，經勘查災損，農委會公告列入救助項目，救助額度每公頃10萬元，今起受理申請辦理現金救助，至2月24日止，符合條件農民可至國姓公所登記。
國姓鄉公所表示，當地栽種枇杷歷史超過一甲子，全鄉種植面積逾百公頃，每年3至5月為盛產期，未料去年12月中、下旬及春節期間寒流頻襲，正值開花結果期的枇杷樹因低溫凍傷，落花、掉果嚴重，第1、2期果大減，影響農民生計。
而公所獲報後即依農業天然災害救助辦法啟動災情查報，粗估災損近5成，通報縣府、農改場等單位，立委馬文君也派員會同相關單位勘災，報請中央申請救助，農委會昨同意依「農業天然災害救助辦法」辦理現金救助，今天起開放申請登記。
南投縣農業處表示，此次辦理救助地區為國姓鄉，項目僅限枇杷，且損害率達20%以上，每公頃救助額度10萬元，未達20%者不予救助；而同產季同項農產品，救助以1次為限，申請期間自今（15日）起至24日止，受災農民可至公所辦理。
國姓鄉公所也表示，符合現金救助條件的農民應備妥身分證、農會存摺、受災照片、合法農業用地文件等於期限內向公所提出申請。另，寒害致枇杷減產，近期將邀產銷班、農民代表開會研議每年3月舉辦的枇杷評鑑競賽是否停辦或延期。
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