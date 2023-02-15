影／豐原慈濟宮24日媽祖遶境3天 跨足豐原、神岡8里

台中市山城地區信仰中心豐原慈濟宮建廟300年，去年起分區繞境豐原36里，今年選在本月24至26日遶境，要走遍豐原西北區的5里與神岡區溪州、豐洲與神洲里。今由主委陳志峰等委監代表舉行法事，宣告媽祖下鄉正式啟動。

豐原慈濟宮自去年(壬寅年)起連續3年要行遍豐原全境36里，引領2024年(甲辰年)百年建醮大典序幕。今年將於2月24上午8點從慈濟宮起駕，為期3天繞境豐原西北區5里與神岡區3里，為民祈福。

今早，豐原慈濟宮依循傳統科儀在羅學大法師敕令香條法事後，由慈濟宮主任委員陳誌鋒、豐原區長洪峰明等人將遶境香條交付給本年度繞境區域豐原區及神岡區共8位里長，為媽祖下鄉行揭幕。

陳誌鋒表示，去年媽祖下鄉行首起已遶境豐原東區翁子等7個里，今年遶境路線將行經西北區大湳里、西湳里、豐圳里、社皮里及三村里共5里，特別的是，今年遶境路程增加神岡區豐洲、溪洲、神洲3里。

溪州里長王明洲解說，百年前牛瘟肆虐，每年農曆3月3日，神岡此3里固定舉辦媽祖遶境驅趕牛瘟，效果奏效，讓百年文化流傳至今。

豐洲里長王文松補充，近3年來疫情嚴峻，繞境取消，今年神岡3里特與豐原慈濟宮遶境結合，希望豐原、神岡共好，居民健康平安。