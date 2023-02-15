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西洋情人節佐婚熱日 台中417對完婚近5年新高

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民政局統計，昨天情人節417對辦理結婚登記。圖／民政局提供
台中市民政局統計，昨天情人節417對辦理結婚登記。圖／民政局提供

2月14日西洋情人節，逢農曆吉日宜嫁娶好日子，台中市政府民政局統計，昨天有417對新人登記結婚，2021年情人節因疫情嚴重及非農暦好日，僅44對登記。

民政局長吳世瑋說，西洋情人節是熱門結婚日之一，2019年有377對登記、2020年有214對，另2021及2022受疫情及非農曆吉日影響，分別是44對及109對。

今年情人節在北區戶所辦理結婚登記的陳小姐及美國籍的何先生，兩人在教會結識，何先生因疫情影響長達2年未來台，去年4月再次與陳小姐見面，進而燃起愛的火花，選定情人節結婚許下攜手終身的承諾。

另來自菲律賓的漢羅和習娜，在台中相識相戀，昨天結婚，受理登記的西屯戶所也送上「箸福」不鏽鋼筷組，祝福有情人終成眷屬！

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