大甲后里前10大易肇事路口 警方會勘提強化道路工程

台中市警察大甲分局統計轄區去年前10大易肇事路口，發現都在大甲及后里地區，為降低車禍事件發生，分局長謝建國率分局交通業務人員實地勘查，未來將提出建議與路權機關研商，期望能交通執法、宣導與工程改善三者並重，有效降低事故發生。

大甲警分局交通組長王貞惠指出，去年統計轄區全般交通事故共發生4360件，死傷3314人，最常見肇因為「未注意車前狀態」佔24.35%及「未依規定讓車」佔19.97%。

轄區前10大肇事路口分別為「大甲區水源路與甲后路」、「大甲區五福街與蔣公路」、「后里區三豐路與星科路」、「后里區后神路與舊社路」、「大甲區臨江路與經國路」、「大甲區經國路與黎明路」、「大甲區鎮政路與民生路」、「大甲區黎明路與中山路」、「后里區眉山路與甲后路」及「后里區安眉路與月眉東路」。

透過交通事故處理系統大數據資料所繪製各路口碰撞構圖分析，可發現這些路口事故的發生型態以「轉彎車未禮讓直行車」及「未注意車前狀況」(追撞類型交通事故)居多，因此會勘於「大甲區水源路與甲后路」提出「增設指示牌面」提醒用路人右轉提早靠右、「大甲區五福街與蔣公路」提出「設立閃光或三色交通號誌設施」及「后里區后神路與舊社路」提出「設立禁止迴轉標誌」等工程建議，期改善道路交通工程，減少車流交織，降低事故發生。