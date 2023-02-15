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大甲后里前10大易肇事路口 警方會勘提強化道路工程

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市甲后路下坡至水源路段常因急右轉水源路而轉彎車未禮讓直行車或未與前車保持安全距離而發生事故。圖／警方提供
台中市甲后路下坡至水源路段常因急右轉水源路而轉彎車未禮讓直行車或未與前車保持安全距離而發生事故。圖／警方提供

台中市警察大甲分局統計轄區去年前10大易肇事路口，發現都在大甲及后里地區，為降低車禍事件發生，分局長謝建國率分局交通業務人員實地勘查，未來將提出建議與路權機關研商，期望能交通執法、宣導與工程改善三者並重，有效降低事故發生。

大甲警分局交通組長王貞惠指出，去年統計轄區全般交通事故共發生4360件，死傷3314人，最常見肇因為「未注意車前狀態」佔24.35%及「未依規定讓車」佔19.97%。

轄區前10大肇事路口分別為「大甲區水源路與甲后路」、「大甲區五福街與蔣公路」、「后里區三豐路與星科路」、「后里區后神路與舊社路」、「大甲區臨江路與經國路」、「大甲區經國路與黎明路」、「大甲區鎮政路與民生路」、「大甲區黎明路與中山路」、「后里區眉山路與甲后路」及「后里區安眉路與月眉東路」。

透過交通事故處理系統大數據資料所繪製各路口碰撞構圖分析，可發現這些路口事故的發生型態以「轉彎車未禮讓直行車」及「未注意車前狀況」(追撞類型交通事故)居多，因此會勘於「大甲區水源路與甲后路」提出「增設指示牌面」提醒用路人右轉提早靠右、「大甲區五福街與蔣公路」提出「設立閃光或三色交通號誌設施」及「后里區后神路與舊社路」提出「設立禁止迴轉標誌」等工程建議，期改善道路交通工程，減少車流交織，降低事故發生。

大甲警分局分局長謝建國表示，警察機關除落實交通執法與宣導，對道路工程不完善之處也將向主管機關持續提出建議，以保障用路人安全。

台中市甲后路下坡至水源路段，常因急右轉水源路而轉彎車未禮讓直行車或未與前車保持安全距離而發生事故。圖／警方提供
台中市甲后路下坡至水源路段，常因急右轉水源路而轉彎車未禮讓直行車或未與前車保持安全距離而發生事故。圖／警方提供

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