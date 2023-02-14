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台中購物節追加預算近4億挨轟 市府：成功振興經濟

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府今市政會議通過，台中購物節將追加3.5億預算，總預算達3.9億，將送議會審議。圖／台中市新聞局提供
中市府今市政會議通過，台中購物節將追加3.5億預算，總預算達3.9億，將送議會審議。圖／台中市新聞局提供

中市府今舉行市政會議，決議通過追加預算127億，將送議會審議；其中台中購物節將追加3.5億，總預算達3.95億，讓民進籍市議員張芬郁怒批，去年經發局也以同方式辦理，「是可忍孰不可忍」，既然認為購物節要先撒大錢，就該詳列預算；經發局表示，台中購物節成功吸引外縣市來消費，可振興經濟。

張芬郁指出，去年的台中購物節也是以追加3.5億元的預算方式辦理，今年又提出除了原本已編列的4500萬元預算外，再追加3.5億元，同種手法「是可忍孰不可忍」，既然認為舉辦購物節就是要先撒大錢，就該詳列預算。

張芬郁表示，市府把「登錄發票金額」，視為舉辦購物節刺激消費的經濟成效，號稱去年登錄金額達358億元，創下歷屆最高，不乏大內宣自吹自擂，但非購物節時間大家都不消費嗎？她要求經發局提供非購物節的消費數字，才能有力說服大眾，花近4億元辦購物節真正成效。

經發局說明，111年度台中購物節締造358億元佳績，不但吸引外縣市民眾赴台中市旅遊觀光消費，且透過增加產業專屬抽及區域消費專屬抽，振興疫情受創產業、協助城鄉均衡。

經統計，外縣市消費登錄金額近102億元，約總額3成，其中排名前五為彰化縣19.3億元、南投縣7.3億元、雲林縣5.7億元、高雄市4.3億元及新北市4億元，成功帶動外縣市消費，也振興台中市經濟。

台中市

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