快訊

台積電去年員工分紅加業績獎金逾1200億元 每人平均領到近187萬元

李靚蕾發聲爆料遭打壓：不要利用家人作復出工具

普發現金6000元將上路！ 這12家銀行ATM可以「直接領現」

台中港支線貨車軌道路基淘空 中油：主動通報、已回填

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

台鐵台中港支線傳出路基淘空，中油公司表示，目前正在台鐵台中港支線附近進行天然氣地下推管工程，今（14）日早上施工單位發現鐵路軌道下方的路基出現沉陷，立即通知台鐵暫時停駛2車次的貨物列車，並進行後續處理工程，目前現場已完成早強混凝土緊急回填作業，並持續觀測地基狀況中。

中油天然氣管線工程單位自今年2月起在清水大排進行地下推管工程，工程地點鄰近台鐵台中港線，施工單位每日依施工計畫在管線路徑進行監測2次，今天上午監測時發現1處地面沉陷，施工單位立即於9時53分通知台鐵及相關單位，鐵路局立即停駛台中港車站往港區方向貨物列車，並於10時45分至現場與工程單位研商路面恢復措施。

依據研商結論，中油責成施工廠商以早強混凝土回填沉陷點至碎石鋪層，待觀察24小時穩定後再由台鐵回填碎石後恢復通車，下午1時10分已完成灌漿作業。

中油表示，本次施工事故，為工程單位主動巡查發現即通報，並為適當處置，未衍生其他事故，後續工程單位將進一步瞭解事故發生原因，研擬必要預防措施，避免再次發生。

台鐵 中油

延伸閱讀

中油出包！台鐵台中港支線驚傳路基掏空 軌道出現大洞

相關新聞

台中這家彩券行中1200萬元 2組顧客今烤大豬慶祝

好運強強滾！台中市神岡區中山路樂得益彩券行春節期間開出1200萬元、200萬元與賓士車大獎，2組顧客特別選今天下午到店外...

台開轉精科二期資金13.4億遭監院糾正 中市府回應了

中市府委託台開公司辦理精密園區二期開發計畫，未有效掌握資金專戶使用情況，開發資金遭台開轉出信託資金13.4億元，遭監察院...

台中巨蛋興建預算增至99億元 營造業者：外在變數多須評估風險

台中市長盧秀燕今天提出第二任期首次追加預算，其中已6度流標的台中巨蛋追加預算34億餘元，加上原本編列的65億元，總經費將...

盧秀燕連任後首次追加預算 中市府訂3主軸增預算172億

台中市政府今決議112年度追加預算案，此次為市長盧秀燕第二任期、首次追加預算，總計追加172億8615萬1千元，歲入歲出...

歷經1年耐震補強工程 台中市北區親子館今重新開館

台中市北區親子館自去年初進行耐震補強工程，經1年施工，今日恢復開館營運，舉辦多感官探索、肢體遊戲等趣味闖關活動，邀請民眾...

台中巨蛋預算加至99億元 營造業者：應會有人進場

台中市長盧秀燕今天提出第二任期首次追加預算，其中已6度流標的台中巨蛋追加預算34億餘元，加上原本編列的65億元，總經費將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦