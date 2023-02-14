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台開轉精科二期資金13.4億遭監院糾正 中市府回應了

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市政府因精密園區二期資金，遭台開公司轉出13.4億，遭監察院以「未有效掌握資金專戶使用情況」為由糾正。記者劉柏均／攝影
台中市政府因精密園區二期資金，遭台開公司轉出13.4億，遭監察院以「未有效掌握資金專戶使用情況」為由糾正。記者劉柏均／攝影

中市府委託台開公司辦理精密園區二期開發計畫，未有效掌握資金專戶使用情況，開發資金遭台開轉出信託資金13.4億元，遭監察院糾正；中市府表示，此案相關承辦人員皆已依規懲處，後續產業園區開發案，市府將研議自行開發。

中市經發局表示，市府於2007年8月委託該公司辦理精密園區二期開發作業，開發面積近37公頃，園區工程已於2015年完工並於107年7月，完成未售地移點交接管。

但於2018年3月發現，台開公司擅自將盈餘自專戶轉出，且台開公司未依市府要求期限返還，先於2019年3月進行調解及仲裁未果，續於2021年9月16日向台北高等行政法院對台開公司提起行政訴訟，此案相關承辦人員皆已依規懲處，另後續產業園區開發案，將研議市府自行開發方式辦理。

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