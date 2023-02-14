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台中巨蛋興建預算增至99億元 營造業者：外在變數多須評估風險

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中巨蛋工程6度流標，追加預算達99.98億元之後，營造業認為標出的可能性已增高。圖／台中市政府提供
台中巨蛋工程6度流標，追加預算達99.98億元之後，營造業認為標出的可能性已增高。圖／台中市政府提供

台中市盧秀燕今天提出第二任期首次追加預算，其中已6度流標的台中巨蛋追加預算34億餘元，加上原本編列的65億元，總經費將達到99億元。對此，崴正營造公司創辦人張正岳指出，外在環境變數較以往多，須仔細評估風險。

張正岳說，例如它的鋼筋、金屬板等材料有沒有進口的因素，而且因為工期長達4、5年、公共工程的物價指數補貼等，都需要進一步看圖之後評估其風險。

他說，以前65億元不夠，業者一定曾抓過其風險，而現在通膨、升息、戰爭，加上地震後重建的鋼鐵需求等不確定因素多，風險要抓多少，要看各廠商的承受能力。雖然經費已達99億元，但有的廠商可能感覺還不夠。

另像是勞工問題，1億元以上工程可以申請移工，但許多營造商不願意去淌這個風險，而且好的營造商案子都蠻多的，要不要接必須衡量。

張正岳也提到，在藍綠鬥爭的政治氛圍下，營造商現在接公共工程都覺得吃力不討好，感覺真的很難做，這也是另一層的風險。

崴正營造公司創辦人張正岳。圖／取自瑞助營造網站
崴正營造公司創辦人張正岳。圖／取自瑞助營造網站

台中市 盧秀燕 通膨

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