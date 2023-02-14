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台中這家彩券行中1200萬元 2組顧客今烤大豬慶祝
好運強強滾！台中市神岡區中山路樂得益彩券行春節期間開出1200萬元、200萬元與賓士車大獎，2組顧客特別選今天下午到店外烤大豬，慶祝春節期間幸運中獎，也將好運、喜氣和大家分享，店家放鞭炮慶祝，熱鬧滾滾。
彩券行店員紀淑員笑說，今年農曆春節大年初一，一名熟客到店裡買了一張刮刮樂，一刮就中200萬元及賓士車，現場恭喜聲不斷，買氣更旺。
大年初四下午，店內人潮滿滿，2位不面熟的男性客人指定購買1200萬大吉利的刮刮樂，其中一名男士首張刮中1000元，第二張中500元，第三張中1000元，再換第四張中500元，男士不放棄，再買第五張試試手氣，刮出好多個零，他不確定自己中了多少金額？
紀淑員上前幫忙兌獎，投注機顯示「未授權，需到銀行兌換」，該名男士將刮刮樂全刮開，發現財神爺降臨，他刮中了頭獎1200萬元，現場顧客紛紛道恭喜。
紀淑員表示，她從台中廣天宮恭迎進駐「開基金財神」，農曆春節前夕有隻大蝴蝶飛到財神的頭冠及電腦備用紙捲上，停留許久，她還以手機拍照留念，當時心裡就在想「是不是要開大獎啦？」，果然開出刮刮樂大獎，不僅得獎人開心，她也很開心。
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