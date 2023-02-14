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中市愛之光園區籌募經費開培訓課 業者捐款助視障者圓夢
台中市有6千多位視障者，台中市愛之光教育基金會設立「愛之光護眼視障關懷園區」，有實習咖啡廳與香氛工作坊，提供視障者工作職能培訓。台中市工策會先前媒合在地企業，採購愛之光視障者製作的商品，作為年節企業伴手禮，籌募20萬作為視障培力課程經費，第一階段共培訓16名視障咖啡師與香氛設計師。
台中市愛之光教育基金會執行長顏平芳表示，愛之光成立迄今共服務4萬6826人次，已設立23個社區護眼小站，走入35個高風險個案家庭，培訓36位社區視覺遊戲帶領人。
顏平芳說，愛之光護眼視障關懷園區前年還一片荒蕪，在工策會與在地企業大力幫忙下，愛之光園區現在不僅是護眼防盲基地，更提供視障者工作職能培訓。愛之光第一階段已培訓10名視障咖啡師及6名視障香氛設計師，有3位學員再進修考到國際GIP調香證照，咖啡師也預計今年考取國際證照，將再籌措30萬元開第二階段課程，預計培訓9名視障咖啡師與30名香氛設計師。
台中市好禮協會今日由「鯊魚挑嘴」代表，提撥天津年貨大街期間盈餘，捐贈2萬元給愛之光教育基金會，作為第二階段培力課程經費。好禮協會理事長鄭人豪說，秉持「取之於社會、用之於社會」理念，捐贈2萬元，期望能為視障者提供工作職能培訓，鼓勵視障者築夢。
工策會總幹事黃于珊表示，工策會農曆春節於天津年貨大街設立「台中市十大伴手禮」專區，邀請得獎廠商與好禮標章業者參與擺攤，感謝好禮協會理事長鄭人豪善心捐款做公益，讓善循環、共好共榮。
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