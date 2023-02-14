快訊

抓到了！自強外役監逃犯魯宗龍 藏匿汐止網咖遭活逮

郭台銘2024動向 王金平：他希望獲得提名、代表國民黨參選

真要參選？認退黨是「年輕氣盛」 郭台銘喊話：相信朱立倫會吸取教訓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市愛之光園區籌募經費開培訓課 業者捐款助視障者圓夢

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市好禮協會今日由「鯊魚挑嘴」代表，提撥天津年貨大街期間盈餘，捐贈2萬元給愛之光教育基金會，作為第二階段培力課程經費。記者余采瀅／攝影
台中市好禮協會今日由「鯊魚挑嘴」代表，提撥天津年貨大街期間盈餘，捐贈2萬元給愛之光教育基金會，作為第二階段培力課程經費。記者余采瀅／攝影

台中市有6千多位視障者，台中市愛之光教育基金會設立「愛之光護眼視障關懷園區」，有實習咖啡廳與香氛工作坊，提供視障者工作職能培訓。台中市工策會先前媒合在地企業，採購愛之光視障者製作的商品，作為年節企業伴手禮，籌募20萬作為視障培力課程經費，第一階段共培訓16名視障咖啡師與香氛設計師。

台中市愛之光教育基金會執行長顏平芳表示，愛之光成立迄今共服務4萬6826人次，已設立23個社區護眼小站，走入35個高風險個案家庭，培訓36位社區視覺遊戲帶領人。

顏平芳說，愛之光護眼視障關懷園區前年還一片荒蕪，在工策會與在地企業大力幫忙下，愛之光園區現在不僅是護眼防盲基地，更提供視障者工作職能培訓。愛之光第一階段已培訓10名視障咖啡師及6名視障香氛設計師，有3位學員再進修考到國際GIP調香證照，咖啡師也預計今年考取國際證照，將再籌措30萬元開第二階段課程，預計培訓9名視障咖啡師與30名香氛設計師。

台中市好禮協會今日由「鯊魚挑嘴」代表，提撥天津年貨大街期間盈餘，捐贈2萬元給愛之光教育基金會，作為第二階段培力課程經費。好禮協會理事長鄭人豪說，秉持「取之於社會、用之於社會」理念，捐贈2萬元，期望能為視障者提供工作職能培訓，鼓勵視障者築夢。

工策會總幹事黃于珊表示，工策會農曆春節於天津年貨大街設立「台中市十大伴手禮」專區，邀請得獎廠商與好禮標章業者參與擺攤，感謝好禮協會理事長鄭人豪善心捐款做公益，讓善循環、共好共榮。

台中市愛之光教育基金會設立「愛之光護眼視障關懷園區」，有實習咖啡廳與香氛工作坊，提供視障者工作職能培訓。記者余采瀅／攝影
台中市愛之光教育基金會設立「愛之光護眼視障關懷園區」，有實習咖啡廳與香氛工作坊，提供視障者工作職能培訓。記者余采瀅／攝影

視障 台中市 咖啡廳

相關新聞

台中巨蛋預算加至99億元 營造業者：應會有人進場

台中市長盧秀燕今天提出第二任期首次追加預算，其中已6度流標的台中巨蛋追加預算34億餘元，加上原本編列的65億元，總經費將...

台中巨蛋6度流標市府追加預算34億元 綠議員抨擊重大建設跳票

台中市打造巨蛋體育館，總經費65億元，因應原物料漲價、缺工衝擊，已6度上網發包都流標，台中市長盧秀燕今天提出第二任期首次...

彰化首任市長「杜錫圭故居」 將改建14樓住商大樓

彰化市首任民選市長「杜錫圭故居」即「彰化綿豐洋行」，被民眾提報歷史建築，卻被所有權人拆除，縣府仍公告為歷史建築，所有權人提起行政訟訴，獲得勝訴確定。建商合併鄰地，依都市危險及老舊建築重建辦法開發，獲得容積獎勵，今天動工，將新建14樓住商大樓，達到都市更新的目的。

盧秀燕連任後首次追加預算 中市府訂3主軸增預算172億

台中市政府今決議112年度追加預算案，此次為市長盧秀燕第二任期、首次追加預算，總計追加172億8615萬1千元，歲入歲出...

歷經1年耐震補強工程 台中市北區親子館今重新開館

台中市北區親子館自去年初進行耐震補強工程，經1年施工，今日恢復開館營運，舉辦多感官探索、肢體遊戲等趣味闖關活動，邀請民眾...

中市愛之光園區籌募經費開培訓課 業者捐款助視障者圓夢

台中市有6千多位視障者，台中市愛之光教育基金會設立「愛之光護眼視障關懷園區」，有實習咖啡廳與香氛工作坊，提供視障者工作職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦