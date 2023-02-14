台東舊議會打造表演藝術創生基地新景點 4月中完工
台東縣政府為活化縣內歷史建築，前年開始整修台東舊議會，縣長饒慶鈴今邀請縣內藝文創作人士一同視察並表示，未來可提供藝文團體一處表演藝術創生基地，及小規模劇場空間，預計今年4月中旬前完工。
舊議會建於民國53年，由台東縣政府建設局前技士呂阿玉設計，103年登錄為歷史建築。因年久失修且老舊，縣府近年進行調查研究與修復再利用，110年先完成建築體外觀工程，下月開始內部工程，縣府邀請王繼三、林英強等7名表藝專業人士到場巡禮並提建議。
與會者認為，台東藝文界有許多表演團隊，不僅需要小型表演場地，在表演藝術實務工作、技術、甚至諮詢服務，都需要培育專業人才，希望這個場地未來可做表演藝術孵化基地，並結合台東大學等藝文學程。
饒慶鈴表示，台東藝文演出以文化處旁的藝文中心為主，縣府積極活化歷史建築，建置完善表演藝術園區，除了改造舊議會成為可容納約100人小型劇場，也將與東大攜手，利用舊建物打造350席原住民族實驗劇場，要讓台東具備不同規模的藝文活動場所。
文化處表示，本案總經費約4800萬元，內部將打造實驗劇場、排練場、工作坊、茶酒館等空間，目前工程進度近9成，約超前10%，同時也申請國發會公有建築空間整備活化計畫，預備進行第3期工程，修繕原議員休息室，整建成駐村空間、建置停車場，希望活絡台東多元藝文發展。
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