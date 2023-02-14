台中巨蛋6度流標市府追加預算34億元 綠議員抨擊重大建設跳票

台中市打造巨蛋體育館，總經費65億元，因應原物料漲價、缺工衝擊，已6度上網發包都流標，台中市長盧秀燕今天提出第二任期首次追加預算，其中台中巨蛋追加預算34億餘元，總經費將達到99億元，這項預算今天通過市政會議，將送議會審議。民進黨議員抨擊，台中巨蛋原訂2022年底動工卻跳票，顯示市府執行力仍待改進加強。

台中巨蛋歷經3任市長規劃，目前落腳於北屯區14期重畫區，由日本建築師隈研吾、國內知名的九典聯合建築師事務所合作，以大甲藺草編織融入設計，打造主副場館，主場館規劃可容納1.5萬人，副場館則約容納3000至5000人。

民進黨議員陳雅惠表示，市府雖然提高誘因，但台中巨蛋原訂2022年底動工目標已跳票，「巨蛋究竟孵不孵得出來？」她說，原物料上漲是可以預期的風險，盧秀燕市長選前信誓旦旦，選後變成煙消雲散，這不是負責任政府該有的作為。

陳雅惠強調，樂見台中巨蛋帶來無限的商機，但錢要花在刀口上，畢竟追加的預算一次比一次高，這些都是辛苦納稅人的錢，身為民意代表要為民看緊荷包，錙銖必較。

國民黨議員黃健豪表示，台中巨蛋原本編列65億元經費，已是多年前的價格，但是這幾年物價、人力成本雙漲，以原本經費發包，根本沒業者願意承接。巨蛋如果確定要做，經費應該要調整且符合市場行情，並於開標前追加預算一次到位，比發包開工後再追加預算來的好，也有助於巨蛋早日開工及完工。

台中市運動局長李昱叡表示，由於近年人力成本增加，原物料波動嚴重，尤其巨蛋建築結構以鋼材為主，最近兩年大型鋼材上漲，巨蛋建築量體大，承受硬度也須達到安全標準，必須要有合理的造價，追加預算34億元，是根據營造商反映現在的市場行情。

李昱叡說，台中巨蛋是多功能用途場館，不只運動用途，還可展演，興建複雜度比單獨式體育館還難，依照現在的市場行情，一次追加預算到位，力求2023年發包動工；如果今年順利發包，追加預算是足夠，預計2027年可完工。