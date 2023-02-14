彰化首任市長「杜錫圭故居」 將改建14樓住商大樓

彰化市首任民選市長「杜錫圭故居」即「彰化綿豐洋行」，被民眾提報歷史建築，卻被所有權人拆除，縣府仍公告為歷史建築，所有權人提起行政訟訴，獲得勝訴確定。建商合併鄰地，依都市危險及老舊建築重建辦法開發，獲得容積獎勵，今天動工，將新建14樓住商大樓，達到都市更新的目的。

依文化資產保存法規定，主管機關得依人民提報申請，開啟文資審議，決定是否指定建造物為古蹟。有的所有權人往往擔心權益受損，急著將建物拆除，在彰化縣已知除了彰化綿豐洋行」外，還有彰化東門街吳汝祥4連棟街屋、彰化市農會倉庫等有歷史意義的建築，同樣遭所有權人拆除，目前仍由文化局提起訴訟中。

彰化縣文化局是在2016年12月12日受理民眾提報「杜錫圭故居」為歷史建築，立即邀請文化資產審議委員至現場勘查，初步判定為具有文化資產價值潛力建造物，並函知提報人及所有人，列入列冊追蹤案件，但此建築卻在隔年1月14日突遭拆除，彰化縣政府立即啟動暫定古蹟程序，獲登錄為歷史建築，公告名稱為「彰化綿豐洋行」。

但土地所有權人維瓦第有限公司不服，提起訴願被文化部駁回，所有權人提起行政訴訟，縣府一、二審敗訴，上訴最高行政法院，法官以建物遭破壞拆除後，主構件已滅失，回復原狀後是否仍有其歷史建築價值仍有疑義為由，判決撤銷登錄歷史建築公告處分確定。

「杜錫圭故居」所有權人維瓦第有限公司合併鄰地，達到275坪，依都市危險及老舊建築重建辦法向縣府申請開發，獲得容積獎勵，推出「知築」建案，將興建地下2樓地上14樓的住商大樓，預定44戶，由於對面就是民生國小，更因周邊原本都是老舊建築，經由此一老舊建築改建，希望達到都市更新的目的。