影／氣溫驟降注意保暖 童醫院醫護隨行白沙屯媽祖服務香燈腳
童綜合醫院今年第10度24小時隨行白沙屯媽祖進香行程，提供醫療服務，派援一輛具5G視訊與12導程無線傳輸設備的救護車跟隨，並有6名醫師、15名護理師與14名緊急救護技術員支援，提供即時醫療服務。
另有醫療志工團約30人左右跟隨進香，也組成救護機巡隊做迅速的醫療救援，永信藥品公益提供酸痛貼布2500包、B群隨身膠囊4000顆與皮膚舒緩凝膠300瓶，置放於救護車上，舒緩香燈腳的不適與疼痛。
白沙屯媽祖進香行程今天是第3天，氣候轉變氣溫驟降，童綜合醫院急診部魏智偉主任呼籲，香燈腳們跟隨媽祖進香時，記得「疫、氣、水、量」這四字。雖然現在疫情逐漸降溫，但是因為信眾來自全台四面八方，還是要做好防疫措施，活動過程中如遇人多或與他人密切接觸時，還是戴好口罩，並且隨身準備多個口罩可以更換；氣，是指最近氣候溫度變化大，罹患慢性疾病患者更要小心，尤其有心血管疾病者，更要記得保暖(戴帽子、洋蔥式穿搭等)、隨身攜帶慢性病藥物，注意自身身體狀況；隨著媽祖徒步進香，非常需要充分體力，適時補充水分很重要，才能維持身體正常體溫；量是要提醒民眾量力而為，考量自身的安全與能力才最重要，疲累時記得停下腳步好好休息，隨時出現不舒服都要尋求醫療協助。
魏智偉主任強調，這次童醫院提供隨行的5G救護車，能協助現場需要緊急醫療的民眾，即時的透過網絡資源將超音波影像或相關數據等直接回傳到童醫院急診室，經醫師判讀就可以在救護車上遠距醫療指導，讓傷者可以在現場或搭乘救護車到醫院路途中都能立即處置。
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