影／氣溫驟降注意保暖 童醫院醫護隨行白沙屯媽祖服務香燈腳

童綜合醫院今年第10度24小時隨行白沙屯媽祖進香行程，提供醫療服務，派援一輛具5G視訊與12導程無線傳輸設備的救護車跟隨，並有6名醫師、15名護理師與14名緊急救護技術員支援，提供即時醫療服務。

另有醫療志工團約30人左右跟隨進香，也組成救護機巡隊做迅速的醫療救援，永信藥品公益提供酸痛貼布2500包、B群隨身膠囊4000顆與皮膚舒緩凝膠300瓶，置放於救護車上，舒緩香燈腳的不適與疼痛。

白沙屯媽祖進香行程今天是第3天，氣候轉變氣溫驟降，童綜合醫院急診部魏智偉主任呼籲，香燈腳們跟隨媽祖進香時，記得「疫、氣、水、量」這四字。雖然現在疫情逐漸降溫，但是因為信眾來自全台四面八方，還是要做好防疫措施，活動過程中如遇人多或與他人密切接觸時，還是戴好口罩，並且隨身準備多個口罩可以更換；氣，是指最近氣候溫度變化大，罹患慢性疾病患者更要小心，尤其有心血管疾病者，更要記得保暖(戴帽子、洋蔥式穿搭等)、隨身攜帶慢性病藥物，注意自身身體狀況；隨著媽祖徒步進香，非常需要充分體力，適時補充水分很重要，才能維持身體正常體溫；量是要提醒民眾量力而為，考量自身的安全與能力才最重要，疲累時記得停下腳步好好休息，隨時出現不舒服都要尋求醫療協助。