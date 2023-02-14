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三聲起馬炮出發遶境鹿谷 開山廟禮迎白沙屯媽、山邊媽

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
鹿谷開山聖王與白沙屯媽、山邊媽上午眾神尊遶境鑾駕啟程，同步遶境鹿谷13村的各宮廟，許淑華也加入扛轎行列。記者黑中亮／攝影
鹿谷開山聖王與白沙屯媽、山邊媽上午眾神尊遶境鑾駕啟程，同步遶境鹿谷13村的各宮廟，許淑華也加入扛轎行列。記者黑中亮／攝影

鹿谷鄉永隆開山廟歡慶建廟140周年，廟方遠赴苗栗迎請白沙屯二媽及山邊媽兩大神尊駐駕，於14日上午吉時，由南投縣長許淑華點起馬炮後，開山聖王與白沙屯媽、山邊媽同步遶境鹿谷13村的各宮廟，庇佑全鄉闔境平安，場面盛大熱鬧。

14日清晨吉時，眾人虔誠向開山聖王等諸神明上香祝禱，隨後由縣長許淑華、主委陳孟良等人點燃起馬炮，眾神尊遶境鑾駕啟程，許淑華也加入扛轎行列，和信眾一起護持諸神展開遶境，共分兩梯次為鹿谷全鄉13村祈福。

開山廟主委陳孟良指出，今年特別迎請白沙屯拱天宮天上聖母「二媽」，及苗栗後龍山邊媽祖宮的山邊媽「六媽」駐駕開山廟，其中白沙屯媽是第三度駐駕開山廟，山邊媽則是首度蒞臨，今年由開山聖王、永隆村開基福德正神、拱天宮白沙屯天上聖母、後龍山邊天上聖母、鳳凰山寺慚愧祖師公、鳳凰山寺中壇太子元帥，會合一起遶境，為地方帶來福氣和平安。

縣長許淑華說，因疫情關係，配合中央流行疫情指揮中心規定，開山廟已二年沒有辦理恭祝開山聖王聖誕千秋的年度廟慶活動，今年疫情緩和，也是開山廟重建140周年，奉開山聖王旨意擴大舉行一系列聖誕千秋活動，除了庇佑疫情早日趨緩甚至消弭，更祝禱神明能為近來已出現乾旱癥兆的天候，帶來甘霖喜訊。

陳孟良並說，今年由信徒劉建宏還願的白米大神龜重達2萬6888台斤，今天完成全鄉遶境後，20日（農曆2月1日）上午9點半將舉辦「開山聖王祝壽大典」及大神龜揭彩儀式，慶典將持續到21日晚上，除了平安湯、米粉以及油麵供信眾吃平安，還有高空煙火康樂晚會等熱鬧活動。

鹿谷開山聖王與白沙屯媽、山邊媽上午眾神尊遶境鑾駕啟程，同步遶境鹿谷13村的各宮廟，許淑華也加入扛轎行列。記者黑中亮／攝影
鹿谷開山聖王與白沙屯媽、山邊媽上午眾神尊遶境鑾駕啟程，同步遶境鹿谷13村的各宮廟，許淑華也加入扛轎行列。記者黑中亮／攝影
在縣長許淑華、主委陳孟良等人點燃起馬炮後，鹿谷開山聖王與白沙屯媽、山邊媽上午同步遶境鹿谷13村的各宮廟。記者黑中亮／攝影
在縣長許淑華、主委陳孟良等人點燃起馬炮後，鹿谷開山聖王與白沙屯媽、山邊媽上午同步遶境鹿谷13村的各宮廟。記者黑中亮／攝影
白沙屯二媽第三度駐駕鹿谷開山廟，上午與鹿谷開山聖王、山邊媽同步遶境鹿谷13村的各宮廟。記者黑中亮／攝影
白沙屯二媽第三度駐駕鹿谷開山廟，上午與鹿谷開山聖王、山邊媽同步遶境鹿谷13村的各宮廟。記者黑中亮／攝影

白沙屯 遶境 疫情 南投 許淑華

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