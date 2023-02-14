台中巨蛋追加52%預算 盧秀燕斥資近百億：務必要蓋起來

台中市長盧秀燕今天提出第二任期首次追加預算，其中已六度流標的台中巨蛋追加預算34億餘元，加上原本編列的65億元，總經費將達到99億元；這項預算今天上午通過市政會議，將送議會審議。

盧秀燕說，巨蛋因為多次流標，不像一般工程追加小額預算，因此一次追加，台中市這麼大城市，務必要有巨蛋場館。台中巨蛋追加幅度5成2，仍待議會審議通過，勢必引起藍綠議員攻防戰。

台中市打造巨蛋體育館，總經費65億元，已6度上網發包都流標，因應原物料漲價、缺工衝擊，市府通盤評估，考慮追加大筆預算一次到位，以免巨蛋開工遙遙無期。

台中巨蛋歷經3任市長規劃，目前落腳於北屯區14期重畫區，由日本建築師隈研吾、國內知名的九典聯合建築師事務所合作，以大甲藺草編織融入設計，打造主副場館，工程經費約57億餘元；台中巨蛋5度上網招標都流標。

市府去年底修改招標條件，廠商可提出縮短工期、經費的替代方案，因屬於重大變更，招標次數重新計算，但今年1月中旬再次流標。台中市運動局表示，台中巨蛋已2023年發包、開工為目標。