白沙媽行動飄忽急轉彎 駐駕彰縣政府 王惠美喊：媽祖我愛您
白沙屯媽祖行程果然飄忽不定，今天上午原沿台1線進入彰化市，卻突然轉向金馬路，又轉向建國路，進入台1線，參拜及隨香人潮洶湧，更數十年來第二度駐駕彰化縣政府，讓縣長王惠美十分興奮，比著愛心手勢直說「媽祖媽祖我愛您」，「是情人節最好禮物」。
白沙屯拱天宮媽祖9天8夜徒步進香活動，今天清晨6時，從台中市進入彰化縣境，縣長王惠美就到在中彰交界大肚橋頭接駕。鑾駕在信眾簇擁下行進，依往例都是沿台一線進入彰化市，甚少走金馬路，但今天鑾駕卻突然轉向走金馬路，很多信眾都十分意外，紛紛回返跟著鑾駕走，也讓台一線沿途信眾有些失望。
信眾以為，白沙屯媽祖走金馬路就是要走台19線，會經過秀水、埤頭、竹塘，沒想到鑾駕抵金馬路與建國路口時，鑾駕卻轉向建路又回到台一線。讓很多信眾見識到白沙屯媽祖的飄忽不定，只能拿著手機依GPS，以免跟錯路。
媽祖鑾駕沿著台一線前進，沿途信眾爭著鑽轎腳，約 7時50分在抵達彰化縣政府前時，縣府準備鮮花、素果相迎，期待媽祖前來駐駕。果然，鑾駕快速衝進縣府廣場，信眾也如潮湧進，縣府員工都十分興奮，「多年來的期待，總算等到了」，王惠美也以東道主接迎，上香送花。
王惠美說，看到媽祖鑾駕從台一線轉向金馬路時，讓很多信眾都很意外，如潮般湧上槽化島跟隨，那種氛圍令人十分感動。她也有預感，媽祖會來彰化縣政府駐駕，果真如願，不論是縣府員工或是信眾都十分高興，希望媽祖能夠賜予全台灣國泰民安、風調雨順、彰化縣運昌隆，士農工商都能有豐盛的成果。
王縣長指出，今天2月14號情人節，「媽祖媽祖我愛您！」提醒所有信眾，近期天氣轉冷，記得把身體顧好，沿路的鄉親提供了食物、飲料供信眾們享用，願信眾們能平平安安的走完這趟媽祖之旅。
拱天宮主委洪文華表示，很高興白沙屯媽祖在今天情人節來到彰化縣，這也是白沙屯媽祖第二次駐駕於彰化縣政府，非常感謝王惠美縣長在縣府門口擺放供品，尤其早上白沙屯媽祖起駕時也前來接駕，在此代表拱天宮管理委員會感謝王惠美縣長，彰化縣也是善男信女最多的地方，彰化信徒非常熱情，也準備美食點心，看到彰化許多的信眾來接駕白沙屯媽祖，真的是既開心又感動。
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