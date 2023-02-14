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白沙屯媽祖清晨進入彰化 烏日警感謝駐駕
白沙屯媽祖昨晚駐駕興農集團的楓康超市總部，轄區台中市烏日警分局對於白沙屯媽祖近20年來第一次駐駕大肚，特別加強秩序維護，清晨6時並一路陪同起駕，護送前往彰化縣，6時20分順利交棒彰化警察分局。
警分局長尤啟南率同員警在起程時唸誦祝詞，並一舉躬表示敬意。接著經由大肚橋前往彰化縣。警方說，此次白沙屯媽祖在龍井、大肚、數度停駕，又在大肚駐駕，都讓員警感到驚喜與難忘。
另外，昨天抵達大肚分駐所時，所長劉峪銓、警員賴威廷正為鑾轎抵達做交通巡視。過程中，一名女信徒著急地向警車揮手，說前方有位老婦人快暈倒了。所長劉峪銓見旁有醫護人員設攤，於是請醫護人員一同前往，賴威廷駕駛巡邏車，開啟警報器並用廣播方式先請信眾讓路，信眾立即主動讓出一條路，順利將70歲陳姓老婦送醫，經過治療已無大礙出院。
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